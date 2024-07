L'Atalanta avvisa la Juventus: "La cessione di Koopmeiners non è in programma"

“Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e la sua cessione non è mai stata prevista nei nostri programmi”. Parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, indirizzate agli estimatori del centrocampista olandese e, soprattutto, alla Juventus che ha fatto di Koopmeiners l'obiettivo numero uno ma che è impegnata a far collimare esigenze tecniche e di bilancio. Quasi un avviso ai naviganti, l'invito a non considerare scontata la partenza del giocatore dalla corte di Gasperini anche se nel frattempo è stato preso Nicolò Zaniolo e, dunque, l'Atalanta ha operato per trovare una soluzione per sopperire alla partenza dell'uomo mercato.

Possibile che la presa di posizione sia stata stimolata dalle voci di un tentativo al ribasso dei bianconeri rispetto alla valutazione da 60 milioni di euro, senza contropartite. Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha in mente un'operazione da 40 milioni complessivi da finanziare attraverso la cessione del giovane talento Soulé che interessa alla Roma e al Leicester. Una forbice di una ventina di milioni che a Bergamo si attendono sia chiusa.

