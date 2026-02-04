Villaggio Olimpico con i letti veri e si può mangiare anche di notte

I letti non sono di cartone e si può mangiare a tutte le ore, anche di notte. Benvenuti al Villaggio Olimpico di MIlano, Che si è riempito di atleti a poche ore dall’inizio delle Olimpiadi e con l’energia e i colori che portano i giovani anche il cielo grigio di MIlano di questi giorni si può superare con un sorriso. E con la gioia di questi ragazzi arrivati da tutto il mondo, uniti sotto l’insegna dei cinque cerchi olimpici con il sogno di far sventolare la bandiera della loro nazione più in alto di tutti. Orgoglio nazionale e anche orgoglio tricolore perchè le palazzine realizzate vicino alla Fondazione Prada hanno accontentato gli atleti, alcuni addirittura sorpresi. A Parigi non erano mancate le polemiche per gli alloggi dedicati a atleti e allenatori, almeno da questo punto di vista la prima sfida l’abbiamo vinta.

La struttura e il futuro

Sei palazzine realizzate in 30 mesi su un’area di 105 mila metri quadrati. Le camere sono 1154, i letti a disposizione sono 1700 e ogni giorno la mensa sforna 3400 pasti, all’esterno di tutte le palazzine c’è un terrazzo ampio e largo ispirato alle case di ringhiera milanesi. Poi le aree dedicate: quella relax con biliardini olimpici e giochi da tavolo, una lavanderia self service, un parrucchiere, una zona di meditazione e una mega palestra realizzata all’ultimo piano della palazzina dove alloggia l’Italia nella quale è possibile fare fisioterapia. E nelle palazzine gli atleti si mischiano e si confondono: l’Italia è con Austria, Slovacchia e Australia nella palazzina 3, gli Stati Uniti alla sei con Giappone e Estonia, in tutto sono 37 le delegazioni ospitate al Villaggio OLimpico . E in mensa pasta e pizza in tutti i modi, bresaola e tanto parmigiano, carne e pesce. E chi vuol fare uno spuntino di notte sarà accontentato. A MIlano, dove si disputeranno le gare di hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura il Villaggio Olimpico dopo le Olimpiadi diventerà lo studentato più grande d’Italia. Era un grande prato semi abbandonato, su una ex stazione ferroviaria e adesso ha cambiato la skyline del quartiere.