Michelle Yeoh e Hunter Schafer raccontano il nuovo Blade Runner 2099, tra identità, mortalità e intelligenza artificiale. Dal 25 novembre su Prime Video.

Cosa significa essere umani quando la sopravvivenza ci costringe a rinunciare proprio a ciò che ci rende tali? E cosa accade quando una creatura artificiale, progettata per eseguire ordini e destinata a morire, comincia a comprendere la vita meglio di chi l’ha generata? Sono le domande che attraversano Blade Runner 2099, la nuova serie ambientata nell’universo cinematografico inaugurato da Ridley Scott nel 1982, che arriva su Prime Video il 25 novembre con otto episodi e due protagoniste capaci di ribaltare la prospettiva dell’intera saga: Michelle Yeoh e Hunter Schafer.

A cinquant’anni dagli eventi di Blade Runner 2049, la Los Angeles del futuro è una città profondamente trasformata, nella quale i rapporti di forza tra esseri umani e Replicanti non sono più quelli che conoscevamo. Cora, interpretata da Hunter Schafer, è una fuggitiva che per sopravvivere assume l’identità di una Blade Runner, nascondendo la propria natura umana in un mondo in cui essere riconosciuta potrebbe costarle la vita. Olwen, a cui presta il volto Michelle Yeoh, è invece una Replicante esperta e temuta, arrivata agli ultimi giorni della propria esistenza, ma ancora determinata a portare a termine una missione.

Due donne apparentemente incompatibili, costrette a collaborare e a confrontarsi con una verità che non riguarda soltanto il destino della città, ma la definizione stessa di umanità.

Michelle Yeoh e Hunter Schafer: chi è davvero umano in Blade Runner 2099?

Il paradosso attorno al quale ruota la serie emerge soprattutto nel rapporto tra le due protagoniste. Olwen è una Replicante che sta esaurendo il tempo a propria disposizione, mentre Cora è un essere umano costretto a reinventare continuamente la propria identità. Una combatte contro la morte, l’altra contro ciò che è realmente e che deve nascondere per continuare a vivere.

Ma è possibile che, attraverso le loro esperienze, siano proprio queste due donne a comprendere il significato dell’essere umani meglio delle persone che le circondano? È la domanda che Panorama ha rivolto a Michelle Yeoh e Hunter Schafer.

«È una domanda davvero interessante», esordisce Yeoh, soffermandosi su una relazione che all’inizio della storia sembra destinata soltanto allo scontro. «Quando tutto comincia, è evidente che Olwen non voglia assolutamente avere Cora accanto. E credo che valga anche il contrario, perché Cora vuole soltanto completare la propria missione e andarsene il prima possibile. Non desidera certo trovarsi circondata da Replicanti pronti a ucciderla in qualsiasi momento».

È proprio durante il loro percorso, però, che quella diffidenza comincia a trasformarsi in qualcosa di più complesso. «A un certo punto ho scoperto che Olwen aveva bisogno di Cora. Il suo tempo stava finendo e inizialmente sembrava aver accettato senza problemi la propria data di scadenza. Nella sua mente aveva vissuto una vita piena, una vita che valeva la pena vivere. Quando sarebbe arrivato il momento di andarsene, lo avrebbe accettato. Non avrebbe permesso alla morte di determinare il suo destino, né avrebbe avuto paura di affrontarla. Ma era davvero così? Oppure era tutta una facciata? Perché era tanto determinata a portare a termine quella missione?».

Per Hunter Schafer, il rapporto tra le due protagoniste rappresenta uno degli elementi più affascinanti della serie, proprio perché mette in discussione la distinzione tra naturale e artificiale.

«Credo che in alcuni momenti Olwen abbia motivazioni più umane di quelle di Cora», osserva l’attrice. «In un certo senso, Cora ha perso la propria umanità a causa delle circostanze terribili che ha attraversato. Vivere ogni giorno in modalità sopravvivenza può progressivamente privarti della tua umanità e della tua empatia. Il fatto che riesca a impersonare così bene una Replicante ne è una dimostrazione. E non è proprio una buona notizia, quando sei un essere umano».

Yeoh raccoglie immediatamente la riflessione della collega e la spinge ancora oltre. «Alla fine sei più Replicante di una Replicante», osserva, prima di formulare una delle domande fondamentali dell’intero racconto: «L’umanità è qualcosa con cui nasciamo oppure qualcosa che impariamo attraverso le esperienze?».

La contraddizione è evidente: Cora ha dovuto nascondere così a lungo la propria umanità da rischiare di perderla, mentre Olwen, che teoricamente dovrebbe esserne priva, comincia a scoprire emozioni e vulnerabilità che non avrebbe mai immaginato di possedere.

Michelle Yeoh: «Olwen non ha paura di morire. Sono gli esseri umani ad averne»

Per Michelle Yeoh, premio Oscar per Everything Everywhere All at Once, interpretare Olwen ha significato esplorare un rapporto con la mortalità profondamente diverso da quello umano. I Replicanti nascono conoscendo la data della propria fine e non hanno il privilegio, o forse la condanna, di immaginare un’esistenza senza limiti prestabiliti.

«Quando ho incontrato Olwen per la prima volta, non l’ho vista come qualcuno che avesse paura di morire», spiega l’attrice. «I Replicanti vengono creati con una data di scadenza, quindi sanno esattamente che cosa sono. Siamo noi esseri umani ad avere paura della morte, di perdere le persone che amiamo, di non aver vissuto abbastanza o di lasciare qualcosa di incompiuto. Abbiamo paura dell’ignoto, di quello che potrebbe accadere dopo, di perdere tutti i ricordi che abbiamo costruito con tanta fatica».

Olwen, invece, possiede ricordi che le sono stati impiantati, una memoria costruita per darle l’illusione di un passato e permetterle di entrare nel mondo già adulta, consapevole e pronta a svolgere il compito per il quale è stata creata. Eppure, proprio quando la fine si avvicina, quella sicurezza comincia a incrinarsi.

«Quando la incontriamo è come un tornado. Sa esattamente cosa vuole, è precisa, determinata, travolge ogni cosa. Ma con il passare del tempo cominciano a emergere altre domande. Se stessi davvero per morire, trascorreresti i tuoi ultimi giorni inseguendo una missione, andando incontro a ogni genere di pericolo? Oppure sceglieresti di fare qualcos’altro? Magari bere un bicchiere di vino? Non so nemmeno che cosa desidererebbe Olwen nei suoi ultimi giorni».

La forza del personaggio, secondo Yeoh, risiede proprio nella distanza tra ciò che mostra e ciò che potrebbe provare. «All’esterno è la Replicante più tosta che si possa immaginare. Ma quando è sola, quando nessuno la guarda, che cosa pensa realmente? È davvero pronta ad andarsene?».

Anche il lavoro fisico sul personaggio ha contribuito a costruirne l’identità. Yeoh racconta di aver cercato una gestualità quasi animale, sfruttando il costume e soprattutto il grande mantello per rendere Olwen imprevedibile. «Ho reso i suoi movimenti un po’ simili a quelli di un serpente. Non capivi mai quando stesse arrivando, ma quando rimaneva immobile era ancora più spaventosa».

Hunter Schafer: interpretare una donna costretta a fingere di essere una Replicante

Per Hunter Schafer, conosciuta soprattutto per il ruolo di Jules in Euphoria, Cora ha rappresentato una sfida interpretativa particolare: recitare un personaggio che, a sua volta, deve continuamente recitare.

«All’inizio avevo paura di non riuscire a gestire tutti i livelli del personaggio», racconta. «Cora è un essere umano che ha trascorso anni cercando di sopravvivere e che improvvisamente deve assumere l’identità di una Blade Runner e di una Replicante. Mi chiedevo come fosse possibile interpretare qualcuno che finge di essere sicuro di sé e, contemporaneamente, permettere al pubblico di percepire il conflitto interiore che sta vivendo».

La soluzione è arrivata concentrandosi su un impulso primario, capace di spiegare ogni decisione della protagonista: restare viva e proteggere il fratello.

«Ogni volta che la situazione diventava troppo complicata, tornavo sempre allo stesso pensiero: mantenere in vita me e mio fratello. Cora ha vissuto per anni affidandosi esclusivamente all’istinto di sopravvivenza, cercando semplicemente di arrivare al giorno successivo».

Il problema, però, è che proprio quell’istinto rischia di tradirla. I Replicanti, pur essendo fisicamente più forti degli esseri umani, conservano spesso una spontaneità quasi infantile, mentre Cora è costantemente rigida, sulla difensiva, terrorizzata dall’idea che qualcuno possa scoprire il suo segreto.

«A volte è proprio la sua rigidità a rischiare di smascherarla», spiega Schafer. Michelle Yeoh interviene per chiarire il paradosso: «È troppo sulla difensiva. I Replicanti non lo sono». «Perché non hanno bisogno di esserlo», conclude Schafer.

A rendere tutto ancora più complesso è la presenza di Olwen, una delle Replicanti più esperte, capace di osservare ogni esitazione della compagna e intuire quando qualcosa non torna. Durante le riprese, le due attrici hanno costruito questa tensione attraverso piccoli movimenti e scambi di sguardi, imparando progressivamente a reagire l’una al ritmo dell’altra.

Blade Runner 2099 e l’intelligenza artificiale: «Deve rimanere uno strumento»

A rendere Blade Runner 2099 particolarmente attuale è anche la sua capacità di riportare al centro questioni che, negli ultimi anni, hanno smesso di appartenere esclusivamente alla fantascienza.

Per Hunter Schafer, il cambiamento è stato evidente già durante il percorso che ha accompagnato la realizzazione della serie. «Quando giravamo, circa due anni fa, non conoscevo molte persone che interagissero quotidianamente con l’intelligenza artificiale. Non era affatto un argomento di conversazione così diffuso come lo è diventato oggi. Nel giro di due anni tutto questo dibattito è esploso, ed è incredibile quanto la serie arrivi al momento giusto per porre certe domande».

Michelle Yeoh collega questa trasformazione anche alle discussioni che hanno attraversato l’industria dell’intrattenimento, a partire dagli scioperi degli sceneggiatori e dal confronto sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi creativi.

«Oggi non ci limitiamo più a parlarne. L’intelligenza artificiale è qui, fa parte della nostra realtà e dobbiamo confrontarci con essa», osserva. «Non scomparirà e ci sono sicuramente cose positive che possiamo fare utilizzandola. Ma credo che la cosa più importante sia ricordare che si tratta di uno strumento. Dobbiamo fare in modo che rimanga tale, uno strumento capace di aiutarci nel miglior modo possibile».

Schafer sottolinea tuttavia una distinzione fondamentale, sulla quale la creatrice della serie Silka Luisa ha insistito molto: i Replicanti non sono intelligenze artificiali nel senso comunemente attribuito al termine.

«Non sono robot, sono fatti di carne e ossa», precisa l’attrice. «Ma le domande che emergono quando creiamo esseri destinati a lavorare per noi, e quando cerchiamo di stabilire che cosa li distingua dagli esseri umani, sono molto simili a quelle che ci stiamo ponendo oggi».

È qui che il racconto torna a uno dei suoi nuclei originari: non soltanto il diritto di una creatura artificiale a esistere, ma il potere esercitato da chi stabilisce che cosa sia una vita, quanto debba durare e quale valore possa avere.

L’eredità di Ridley Scott e il futuro di Blade Runner

Raccogliere l’eredità di un universo cinematografico così riconoscibile non era un compito semplice. Il film diretto da Ridley Scott nel 1982 e il successivo Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve hanno definito un immaginario capace di influenzare profondamente il cinema di fantascienza, dall’architettura delle città alla rappresentazione del rapporto tra esseri umani e tecnologia.

«È un’eredità cinematografica che Ridley Scott ha protetto e coltivato per oltre quarant’anni», ricorda Yeoh. «Dovevamo avvicinarci a questo mondo con grandissimo rispetto, ma avevamo anche la responsabilità di offrire qualcosa di nuovo. Le nuove generazioni potrebbero non aver visto i film precedenti e volevamo che potessero entrare comunque nella storia, lasciandosi accompagnare verso un futuro che, per molti aspetti, sembra già il nostro presente».

Schafer considera questa possibilità di reinterpretazione parte integrante della storia della saga. Scott aveva compiuto scelte creative importanti adattando il romanzo di Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, e Villeneuve aveva successivamente costruito una propria visione pur mantenendo intatta l’identità estetica dell’originale.

«Ogni regista ha trovato il proprio spazio all’interno di quell’universo», osserva. «E questo ci ha fatto sentire autorizzati a creare qualcosa che fosse veramente nostro».

Una libertà che trova espressione soprattutto nell’ambientazione. Yeoh descrive il mondo della serie attraverso una definizione particolarmente evocativa, noir sunshine, un noir attraversato dalla luce e da un caldo quasi soffocante. Schafer, invece, confessa di aver sempre amato talmente tanto l’estetica dei film di Blade Runner da guardarli talvolta persino senza audio, semplicemente per contemplarne le immagini.

«Mi capitava di mettere su quei film e abbassare completamente il volume, anche se la colonna sonora è incredibile. Volevo soltanto poter alzare lo sguardo e vedere qualcosa di bellissimo», racconta. «L’idea di poter entrare fisicamente in quel mondo ogni giorno era straordinaria. Abbiamo lavorato su set costruiti in gran parte realmente, con pochissimo bisogno di immaginare quello che ci circondava. Per otto mesi ho potuto vivere dentro quell’universo».

Due donne, una missione e la necessità di ritrovare se stesse

Al di là della spettacolarità visiva e delle riflessioni tecnologiche, Blade Runner 2099 trova il proprio centro emotivo nel rapporto tra Cora e Olwen, due figure che finiscono per riconoscere nell’altra qualcosa che manca alla propria esistenza.

«Cora è una persona profondamente sola», spiega Schafer. «Anche se vive con suo fratello e si prende cura di entrambi, credo che sia molto più isolata di quanto sembri. E se inizialmente non è affatto felice di dover collaborare con Olwen, nel corso della storia comincia a mettere in discussione quel sentimento, perché scopre aspetti del loro rapporto che non si sarebbe mai aspettata».

Yeoh legge la stessa relazione da una prospettiva diversa, quasi generazionale. «Olwen riconosce qualcosa di se stessa in Cora, come se vedesse una versione più giovane di sé. È anche per questo che ne rimane così incuriosita».

L’una ha davanti a sé un futuro incerto e continua a fuggire dal proprio passato; l’altra possiede una memoria che non ha realmente vissuto e deve fare i conti con un futuro che le è stato negato fin dalla nascita. Entrambe finiscono così per interrogarsi sulla propria identità, sul bisogno dell’altro e sulla possibilità di scegliere liberamente che cosa diventare.

È forse questo il ribaltamento più interessante della nuova serie: in un mondo che ha trasformato la vita in una questione di progettazione, controllo e scadenze, essere umani potrebbe non dipendere più dalla propria origine, ma dalla capacità di riconoscere l’altro, provare empatia e attribuire un significato al tempo che resta.

Blade Runner 2099, creata da Silka Luisa e con Ridley Scott tra i produttori esecutivi, debutta il 25 novembre 2026 su Prime Video, con tutti gli otto episodi disponibili contemporaneamente.