Cosa ha detto la larga vittoria contro il Venezia e perché il modulo a due punte nasconde più di un problema per il tecnico toscano.

La vittoria apparentemente agevole della Juventus contro il malcapitato Venezia non nasconde solo buone notizie per i bianconeri. Ci sono questioni aperte che non trovano risposte nel cammino incostante della Juventus, fischiata all’intervallo contro i lagunari e travolgente nella ripresa quando un po’ per forza e un po’ per convinzione, Luciano Spalletti ha dovuto rivedere le sue scelte riaffidandosi alla Juve “sbagliata”. Quella delle due punte insieme, non come da progetto estivo.

Kolo Muani da solo non funziona come punta centrale, ha altre doti. Woltemade non è un bomber d’area di rigore, nel senso che non la riempie come fanno altri cannonieri, però è innegabile che faccia rendere al meglio il compagno di reparto e sia funzionale per dare uno sbocco offensivo alla manovra di Spalletti. E’ una buona notizia? Nell’immediato sì perché consente di fare punti, fondamentale visto che la parte alta della classifica viaggia a doppia velocità, in prospettiva meno perché il progetto è stato costruito su basi diverse e non è semplice da adattare in corsa.

Viene da chiedersi quale sia la ragione per cui Spalletti non riesca a far funzionare anche la Juventus “giusta”, quella degli esterni in cui pesa l’assenza di Yildiz ma che non consentono di arrivare a una qualità complessiva di gioco più che sufficiente. E’ la sfida da cui passa la stagione bianconera. Al mercato di gennaio manca un mese e non è scontato che Carnevali abbia a disposizione i mezzi economici per accompagnare la conversione del telaio della squadra; anche avendo qualche riserva, la sessione invernale raramente propone colpi determinanti, in vendita ci sono quasi sempre solo giocatori che stanno faticando e cercano rilancio.

Ecco perché i tre punti con il Venezia sono la buona notizia ma tutto intorno rimangono tante incognite. Al netto della questione tattica, però, questo è stato un week end positivo per Spalletti che si è trovato alle prese con la questione-Conte; le parole dell’ex capitano e tecnico, un’autocandidatura a futura memoria, hanno lasciato il segno. Spalletti è stato bravo a rispondere in maniera quasi chirurgica e il risultato lo ha aiutato, ma sa per primo che ad ogni passo falso il tema tornerà prepotente a inquinare il clima alla Continassa. Non è un buon vivere, ma è quello che gli riserva l’attualità.