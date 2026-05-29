Stangata centri estivi 2026: bonus e aiuti (ma non bastano a salvare le famiglie)

Dal fondo nazionale ai contributi Inps, dai contributi comunali e regionali al welfare aziendale e alle detrazioni nel 730: quali aiuti esistono davvero, chi può ottenerli e perché molte famiglie restano escluse

Come gestire i figli dopo la fine della scuola senza mandare in crisi il bilancio famigliare? La stangata estiva arriva ogni anno. Per due figli iscritti a un centro estivo privato si arrivano a spendere 1500 euro in un mese, soprattutto nelle grandi città (monitoraggio Federconsumatori). I centri pubblici costano in media 99 euro a settimana, quelli privati viaggiano su una media di 232 euro settimanali. E nel Sud Italia gli aumenti hanno raggiunto il +27,6% in due anni. Esistono bonus nazionali, bandi comunali e regionali, welfare aziendale e piccole detrazioni fiscali. Ma il problema è che gli aiuti sono frammentati, spesso poco conosciuti e non accessibili a molti.

Bonus centri estivi 2026: come funziona il fondo nazionale da 60 milioni

Con la Legge di Bilancio è diventato strutturale lo stanziamento di 60 milioni di euro annui destinati ai Comuni per sostenere le attività estive dedicate ai minori. Attenzione però: non si tratta di un bonus erogato direttamente alle famiglie. Il meccanismo, in tre passaggi, passa attraverso gli enti locali. i Comuni devono fare richiesta delle risorse al Dipartimento per le Politiche della Famiglia entro il 28 maggio 2026. Tra giugno e luglio arrivano i fondi, distribuiti in base alla popolazione minorile residente e ogni Comune decide autonomamente come utilizzare le risorse. Le amministrazioni possono scegliere se abbassare le rette dei centri comunali; distribuire voucher da utilizzare nei centri privati convenzionati o finanziare direttamente i gestori dei servizi estivi. Per le famiglie questo solo controllare continuamente il sito del proprio Comune. Molti bandi restano aperti pochi giorni e spesso vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Resta la capienza limitata. I contributi aiutano, ma non eliminano il problema dei posti disponibili e delle graduatorie.

I bonus regionali e comunali per i centri estivi: chi può ottenerli

Ci sono poi Regioni e Comuni, con misure molto diverse da territorio a territorio. Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, ad esempio, utilizzano anche risorse del Fondo Sociale Europeo per finanziare programmi di conciliazione vita-lavoro. In genere per accedere devono lavorare entrambi i genitori (o uno in cassa integrazione o mobilità) e avere ISEE sotto i 30/35mila euro. La priorità quasi ovunque va alle famiglie numerose, monoparentali o con figli disabili. Le differenze territoriali, però, sono molto marcate. In Emilia-Romagna sono stati confermati gli aiuti regionali alle rette. Bologna ha agevolazioni basate sull’Isee. In Sardegna sono previsti contributi fino a 50 euro settimanali anche per nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro. In Lombardia molti Comuni si stanno muovendo autonomamente. Il problema è che Comune che vai aiuto che trovi. Cambiano importi, criteri, tempi e modalità di domanda. E spesso le risorse finiscono rapidamente e in alcuni posti non ci sono proprio.

Il bonus Inps per i centri estivi: a chi spetta e quanto vale

Esiste poi il bonus centri estivi Inps, destinato però solo ai figli dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il contributo riguarda i minori tra 3 e 14 anni e copre i centri estivi diurni tra giugno e agosto. L’importo massimo può arrivare a 100 euro a settimana per quattro settimane complessive, quindi fino a 400 euro per figlio. La cifra dipende dall’Isee. Si va, in modo progressivo, dalla copertura quasi totale per i redditi più bassi alla quota minima con Isee oltre 56mila euro. La domanda va presentata online sul portale Inps tramite Spid, Cie o Cns. Anche qui, però, il problema resta quello delle graduatorie e delle risorse limitate rispetto alle richieste.

Welfare aziendale: l’aiuto per i centri estivi dei bambini

La terza via è il welfare aziendale. Molte imprese private consentono infatti di rimborsare integralmente le rette dei centri estivi attraverso i fringe benefit. Con le soglie aumentate fino a 2mila euro per chi ha figli a carico, i lavoratori possono utilizzare i piani welfare per coprire le attività estive dei bambini. Doppio vantaggio in questo caso perché il rimborso è esentasse e non pesa né sull’Irpef del dipendente né sui contributi aziendali. Le modalità cambiano da azienda a azienda. C’è chi dà un rimborso diretto in busta paga; chi usa piattaforme welfare con caricamento delle ricevute e chi eroga voucher e buoni da spendere presso strutture convenzionate. Il limite? È un aiuto disponibile soprattutto nelle aziende medio-grandi e nel lavoro dipendente stabile. Chi è precario, autonomo o lavora in piccole imprese spesso resta escluso.

Detrazione fiscale nel 730: quanto si recupera davvero sulla spesa per i centri estivi dei figli

E per i tantissimi (la maggioranza praticamente) che resta fuori da tutto? Rimane almeno una possibilità fiscale. Ma il recupero economico è molto contenuto. Le spese dei centri estivi non sono detraibili automaticamente come le normali spese scolastiche. La detrazione al 19% è ammessa soltanto se il centro è organizzato da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o società sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive. Serve conservare ricevute, fatture e fare pagamenti tracciabili (bonifico, carta o bancomat). La detrazione riguarda i figli tra 5 e 18 anni e si applica su una spesa massima di 210 euro per figlio. In concreto, il recupero reale nel 730 arriva a circa 40 euro. Una cifra modesta se si pensa a quanto si spende per i centri estivi dei figli.