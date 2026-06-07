Zverev trionfa al Roland Garros Cobolli si arrende al quinto set

C’è Sascha Zverev dopo i due fenomeni Sinner e Alcaraz e la finale del Roland Garros vinta dal tedesco sul nostro Flavio Cobolli 6-1 4-6 6-4 6-7(5) 6-1 in 3 ore e 52 gli restituisce quel ruolo di campione che le sconfitte precedenti nelle finali degli Slam avevano messo in dubbio. Del resto non si diventa per caso il numero tre al mondo. Zverev ha giocato complessivamente meglio anche se Falvio Cobolli ce l’ha messa tutta per vincere un trofeo che manca all’Italia dal 1976. L’azzurro dopo aver giocato uno splendido tie-break portando Zverev al quinto set è crollato nel momento decisivo. Adriano Panatta ha sperato fino all’ultimo di poter consegnare la coppa degli Internazionali di Francia a un romano lui che aveva vinto cinquant’anni fa sulla terra rossa di Parigi e invece è stato Zverev a trionfare.

La partita

La finale contro Cobolli è stata tutt’altro che semplice. Il tedesco è partito fortissimo, dominando il primo set e mostrando tutta la sua esperienza nei grandi appuntamenti. L’azzurro, però, non si è arreso e ha reagito con coraggio, riportando il match in equilibrio e costringendo Zverev a una lunga battaglia mentale e tecnica. Nei momenti decisivi è emersa la maggiore esperienza del numero uno tedesco. Servizio potente, solidità da fondo campo e una gestione dei punti importanti quasi impeccabile hanno permesso a Zverev di resistere alla straordinaria resistenza dell’italiano e di chiudere l’incontro conquistando il trofeo più importante della sua carriera. Per il tennis tedesco si tratta di un successo storico. L’ultimo campione capace di lasciare un segno così importante nel tennis mondiale era stato Boris Becker. Zverev, spesso criticato per non essere riuscito a trasformare il suo enorme talento in titoli Slam, risponde nel modo migliore: alzando la Coppa dei Moschettieri sul Philippe-Chatrier.