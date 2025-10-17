Verstappen vola nelle prove Sprint Buio Ferrari, Hamilton ottavo

La Formula 1 ad Austin: miglior tempo dell’olandese sulla Red Bull davanti a Norris e Piastri e grandi problemi per le Rosse. Leclerc rompe il cambio e poi è solo decimo

Dalle libere alle prove ufficiali per la Sprint per la Ferrari è sempre un calvario. Anche ad Austin, diciannovesimo appuntamento della stagione della Formula 1, le Rosse sono lontanissime dai migliori, che poi sono sempre i soliti con Max Verstappen davanti a tutti a spaventare le due Mc Laren di Norris e Piastri. Max crede sempre di più nella possibilità di vincere il Mondiale, i due della Mc Laren sembrano invece terrorizzati dalla possibile rimonta della Red Bull. Ma l’eroe di giornata è Nico Hulkenberg che porta la sua Sauber al quarto posto. C’è sempre una sorpresa in ogni Gran Premio, l’unica costante negativa arriva sempre e solo dalle macchine di Maranello.

Leclerc problema al cambio

Nella sessione di prove libere il primo tempo ottenuto da Lewis Hamilton aveva creato qualche illusione, ma poi come succede quasi sempre mentre gli altri migliorano i tempi delle Ferrari non sono all’altezza. Leclerc nella prima ora di prove non ha potuto neanche concludere la sessione per un problema al cambio, che è stato sostituito prima delle prove della Sprint. Insomma il solito triste venerdì nero per Maranello e sperare che il sabato riservi qualche speranza di recupero è pura utopia. Nella Sprint Hamilton partirà in quarta fila e Leclerc in quinta, poi vedremo nelle qualifiche per la gara cosa riusciranno a fare i due piloti.

Le novità del 2026

Intanto sembra imminente l’ufficializzazione delle nuove regole per il 2026. Con l’ingresso di un nuovo team nella Formula 1, la Cadillac, le macchine in gara passeranno da 20 a 22. Nelle qualifiche ci saranno quindi sei macchine (e non cinque) eliminate nelle sessioni Q1 e Q2. Rimarranno così dieci i piloti che prenderanno parte alla Q3.