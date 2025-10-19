Verstappen vince anche a Austin Mondiale riaperto, Leclerc terzo

Max Verstappen è inarrestabile, a Austin dopo il trionfo nella Sprint si impone anche nel Gran Premio. Adesso l’olandese della Red Bull è a soli 40 punti dal leader del Mondiale Oscar Piastri, avvicinato anche dal compagno di squadra Lando Norris che a Austin è arrivato secondo e ora è a soli 14 punti dal capoclassifica. Verstappen ha sempre creduto nella possibilità della rimonta e la pressione che c’è adesso sulle Mc Laren è enorme, come del resto dimostra lo scontro tra i due piloti “papaya” dopo il via della Sprint, un momento che ha segnato in negativo tutto il week-end statunitense della Mc Laren

Finalmente Ferrari

Torna sul podio la Ferrari e lo fa con il terzo posto ottenuto da Charles Leclerc, ancora una volta il monegasco si piazza davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. La Ferrari recupera così punti nei confronti della Mercedes nella corsa al secondo posto nel Mondiale Costruttori. La casa di Maranello è a soli 4 punti dal team tedesco. In partenza Leclerc è riuscito a mettersi davanti a Norris, il duello tra i due è stata una delle cose più belle del Gran Premio, ma alla fine ha avuto la meglio il pilota della Mc Laren. Pit stop per Norris al giro 32: il britannico è rientrato in pista terzo alle spalle di Leclerc. Poi dopo un lungo inseguimento al giro 51 è riuscito a superare Charles definitivamente, ma nel frattempo il distacco da Berstappen edra diventato incolmabile

Leclerc contento, Max di più

Finalmente un sorriso per Charles. “Ero un po’ preoccupato quando ho visto che ero l’unico ad avere le gomme rosse all’inizio, sapevo che era una mossa rischiosa”, ha commentato il ferrarista. “Quello che avevo in mente era sfruttare la soft per cercare di avere aria pulita. Era una visione molto ottimistica perché avevamo due macchine davanti, ma almeno abbiamo guadagnato una posizione. Sono contento nel complesso perché è stata una seconda parte dell’anno difficile e siamo tornati sul podio dopo un inizio di weekend complicato. Abbiamo recuperato bene”. Ma il più felice di tutti è Max Verstappen, che crede sempre di più nel Mondiale. “Vincere il quinto Mondiale? Sì, la possibilità c’è”, afferma il campione del mondo in carica. “Noi dobbiamo solo cercare di dare il massimo in questi ultimi weekend fino alla fine. Faremo tutto il possibile. È emozionante. Dobbiamo solo mantenere lo slancio e vedere cosa succede”.