Verstappen, Sprint e pole position Rinascita Ferrari, Leclerc è terzo

A sei millesimi dalla prima fila. Nelle prove ufficiali del Gran Premio di Austin finalmente le Ferrari sono protagoniste in positivo. Charles Leclerc con un giro eccezionale va a un passo dalla grande impresa, ma il terzo posto del monegasco è comunque un risultato eccezionale, così come il quinto di Lewis Hamilton. Le Rosse partiranno davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri che sembra in piena crisi e vedrà i suoi rivali per il titolo partire in prima fila. Max Verstappen infila l’ennesima pole position (e qualche ora prima aveva vinto la Sprint) mentre Lando Norris con un giro fantastico riesce a conquistare il diritto a partire al fianco dell’olandese.

Autoscontro nella Sprint

Il sabato ad Austin si fa subito difficile per la Mc Laren perchè Piastri in partenza nella Sprint combina un guaio: per cercare di superare Norris si allarga e colpisce la macchina di Hulkenberg che carambola su quella di Norris. Risultato le Mc Laren sono subito fuori e non potranno avere dati utili per le prove ufficiali, mentre le Ferrari utilizzano proprio la Sprint per cercare di migliorare e ci riescono. Verstappen intanto è imprendibile, vince la Sprint e poi conquista la pole position. Così recupera altri 8 punti a PIastri, adesso è a 55 punti dal leader del Mondiale piloti che deve guardarsi anche dal suo compagno di squadra. Norris è a 22 punti da Piastri e partirà in prima fila. Verstappen ha raggiunto un obiettivo che sembrava impossibile, mettere pressione alla Mc Laren assolute dominatrici della prima parte della stagione.