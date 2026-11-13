Tutta l’ironia di Jannik Sinner nella campagna di Explora “Out of office”

“Tornerò quando tornerò”. Jannik Sinner non scende in campo dalla trionfale finale di Wimbledon del luglio scorso, ma resta uno dei personaggi più iconici del mondo dello sport mondiale e con la campagna “Out of office” mette in campo tutta la sua ironia. Global Brand Ambassador di Explora Journeys, il campione di tennis ha già scoperto l’Ocean State of Mind, quindi quando è il momento di attivare la risposta automatica “out of office”, ha in mente una sola destinazione. Dov’è Jannik Sinner quando non gioca a tennis? In mezzo all’oceano a godersi una crociera. La campagna è stata realizzata nel luglio scorso e con un tocco giocoso sulla vita di Jannik lontano dal campo da tennis, rivela un lato più rilassato del campione a bordo di Explora Journeys. Mentre Jannik racconta la sua esperienza di “Out of Office” godendosi mattinate tranquille con un caffè vista oceano, assaporando cene eccezionali e prendendosi il tempo per staccare la spina e trovare il proprio ritmo, diventa chiarissimo che fuggire con Explora Journeys significa soprattutto libertà di scegliere e il lusso della flessibilità.

Out of office

In maniera ironica la campagna interpreta il momento di Jannick, fuori dall’ufficio. : «Spesso si parla dell’impegno che si mette in campo, ma nessuno parla di quello che si fa fuori dal campo: sapere quando fermarsi, quando prendersi una pausa e quando semplicemente respirare. Non si può andare avanti ogni singolo giorno senza una pausa. Le prestazioni migliori nascono dall’equilibrio e, a volte, la cosa più disciplinata che si possa fare è concedere alla propria mente il tempo di ricaricarsi». Presentata in anteprima a Milano l’11 novembre alla presenza di Sinner e del suo staff la campagna ha visto il lancio di un filmato di 70 secondi diretto da Julien Faucher e prodotto da Craft Paris che andrà in onda in televisione e sui canali digitali a partire dal 12 novembre 2026, durante le Nitto ATP Finals di Torino (15–22 novembre), in Francia e nei principali mercati del marchio.