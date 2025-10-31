Seduto al fianco di Damien Comolli, l’uomo forte della Juventus del presente e del futuro (almeno quello a breve scadenza). Attento anche ai dettagli per entrare con il passo giusto nell’esperienza che deve segnare il riscatto dopo il fallimento con la nazionale. Così Luciano Spalletti si è presentato al mondo Juventus, senza troppo tempo da perdere in parole perché il campo incombe e senza nemmeno troppa voglia di spiegare le cose che incuriosiscono di un rapporto che nasce con una cornice contrattuale anomala per le abitudini di un grande club alle prese con un cambio.

“È la persona giusta per portare avanti il nostro progetto. Abbiamo sottoscritto un contratto fino a fine stagione, ma abbiamo un accordo per rinnovarlo a fine stagione e creare un rapporto a lungo termine con lui” prova a dire Comolli, per chiarire quell’accordo di otto mesi e poi si vedrà legato al risultato ma non solo: “Io e Luciano abbiamo capito che questo rapporto potesse essere perfetto, ma in questo anno ci incontreremo per rinnovare il nostro rapporto di lavoro”.

L’ex commissario tecnico della nazionale entra solo apparentemente in punta di piedi nella nuova realtà. Pochi concetti e ancora meno promesse perché l’ambiente bianconero non è in grado di assorbire né le une, né le altre impegnato a digerire l’ennesima rivoluzione di un progetto sportivo che stenta a decollare.

Spalletti si presenta alla Juventus: le frasi celebri

Ecco i messaggi che Luciano Spalletti ha fatto passare al mondo Juventus nella conferenza stampa di presentazione dopo aver preso il posto di Igor Tudor, esonerato per i risultati scadenti e per rapporti mai decollati dentro il club:

Spalletti e il contratto corto – “Ritengo corretto che si valuti di volta in volta, non devo stare per forza in una situazione perché sono legato da un contratto. Si fa questa esperienza insieme e la trovo una situazione semplice, onesta e chiara. Si comincia a lavorare cercando di collaborare tra tutti gli staff e tutte le persone del mondo Juve che sono persone di assoluto valore perché le conosco quasi tutte. Poi si tirano le somme. Non ho nessuna difficoltà nell’accettare un contratto così. Visto quello che è successo precedentemente avrei fatto proprio come la Juve”.

Spalletti e il valore della rosa – “Se non avessi creduto che questa squadra abbia delle potenzialità, nonostante abbia passato dei momenti difficili, perchè avrei accettato questo contratto? Credo di poter fare un bel lavoro con loro”.

Spalletti e lo scudetto – “Io spero di poter rientrare nel giro Scudetto, perché no? Le intenzioni devono essere al massimo, perché abbiamo giocato 9 partite e mancano 29 alla fine del campionato. Io ne ho viste di tutti i colori in 30 anni di professione. Io non vedo perché mi debba accontentare e tenterò di metterci ancora più mano”.

Spalletti e l’affetto per Napoli – “Io ho instaurato un rapporto particolare e rimarrà tutto intatto. Oggi ho fatto le analisi e ho dato l’altro braccio perché non volevo che si toccasse nulla. Napoli è una città che mi rimarrà sempre nel cuore. Dopo Napoli ho detto che dopo quella stagione non avrei voluto mettere un’altra tuta, solo per quella stagione. Io ho avuto rispetto per quella opzione e per il Napoli città. Dopo quella stagione io dovevo andare a fare altre esperienze e lavorare in altre società. Poi chi prende queste cose per attaccarmi sta usando questo per cambiare la realtà”.

Spalletti e il Dna juventino – “Difficoltà ad adattarmi all’obbligo di vincere? No perché è fondamentale vincere la partita. Però il calcio è anche uno spettacolo noi cercheremo di fare un buon prodotto”.

Spalletti e il rapporto con i calciatori – “Io sono stato fortunato perchè ho avuto la possibilità di vincere. La differenza la faranno sempre i calciatori, ma avere una certa complicità nel fare le cose e avere un metodo può essere un qualcosa che porterà dei risultati”.