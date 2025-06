Sinner, un altro capolavoro a Parigi. Strapazza Bublik ed è in semifinale

L’azzurro vince in tre set. Ora lo aspetta il vincitore della sfida tra Djokovic e Zverev per conquistare la finale del Roland Garos mentre Lorenzo Musetti nell’altra semifinale se la vedrà con Carlos Alcaraz con lo stesso obiettivo.

Concentrato, potente, spettacolare. In alcuni momenti della sfida con il kazako Bublik, grande rivelazione degli Internazionali di Francia, Yannick Sinner è stato ingiocabile. Almeno per due set, il primo e il terzo vinti lasciando all’avversario soltanto un gioco. C’è stata partita solo nel secondo set quando Bublik ha servito benissimo e ha sfruttato il suo colpo migliore, la smorzata riuscendo a restare attaccato all’altesino fino al dodicesimo gioco. Come sempre nei momenti decisivi Sinner ha giocato il suo tennis migliore e ottenuto il break che è valso la vittoria del secondo set. A quel punto si è capito che non ci sarebbe stata più partita, per Bublik era diventata una montagna insormontabile da scalare e Sinner ha chiuso facilmente la partita non lasciando neanche un gioco all’avversario.

Alla fine uscendo dal campo il kazako ha abbracciato Sinner e ha sorriso come chi sa di aver dato tutto ma di avere davanti un avversario troppo forte. E così Sinner conquista la semifinale dove sfiderà il vincitore della sfida tra Djokovic e Zverev. Anche se il grande favorito del torneo resta Carlos Alcaraz che nell’altra semifinale sfiderà il nostro Lorenzo Musetti. Lo spagnolo ha già battuto a Montecarlo e a Roma il nostro tennista e si è aggiudicato anche l’ultimo confronto con Sinner (la finale di Roma). Ma la condizione di Lorenzo e Yannick nel frattempo è cresciuta e la speranza è sempre quella di vedere una finale tutta italiana domenica sulla terra rossa più importante del mondo