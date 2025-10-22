Sinner, tutto facile con Altmaier. Adesso a Vienna trova Cobolli

Jannik Sinner è in gran forma, ne sa qualcosa Carlos Alcaraz che è stato travolto dal tennista italiano nell’esibizione di Riad e lo ha scoperto anche Daniel Altmaier battuto in 58 minuti nel primo turno del torneo Atp 500 di VIenna. La partita è stata un monologo del tennista italiano, quasi imbarazzante la superiorità di Sinner nel primo set conclusosi 6-0 in soli 22 minuti di gioco. Nel secondo set Altmaier ha rischiato il tutto per tutto riuscendo a mettere a segno qualche colpo spettacolare e si è preso la piccola soddisfazione di vincere due game. Sinner ha chiuso il match 6-2 sul proprio servizio. Efficace con la prima palla di servizio, devastante con il rovescio da fondo campo, spettacolare in alcune palle corte e pure in alcune discese a rete concluse quasi sempre a suo vantaggio.

Adesso la sfida italiana con Cobolli

Negli ottavi a VIenna si giocherà un derby italiano tra Sinner e Flavio Cobolli. Una bella occasione per il tennista romano per confrontarsi con il numero due al mondo, ma anche per Jannik perchè Cobolli è un lottatore e cercherà di rendergli la vita difficile. Cosa che non è mai riuscita a nessun tennista italiano, nei precedenti con i connazionali infatti, Sinner vanta un impressionante 16-0 a suo favore. Intanto Jannik ha ufficializzato la sua partecipazione prima dell’Australian Open, ad un’esibizione in Corea con Alcaraz che dovrebbe giocarsi il 10 gennaio anche se la data non è ancora ufficiale. Il gettone per i due fuoriclasse non è stato reso noto, ma c’è da aspettarsi una cifra a sei zeri.