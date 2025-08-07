Sinner riparte da Cincinnati per preparare al meglio gli Us Open

Parte in Ohio il torneo di Cincinnati e Jannik Sinner prepara l’esordio nel torneo che precederà gli Us Open. Il numero uno al mondo scenderà in campo sabato 9 agosto contro il vincitore della sfida tra il colombiano Daniel Galan e il ceco Vit Kopriva, visto che l’altoatesino debutterà direttamente al secondo turno. Sinner potrebbe anche giocare, per via del fuso orario, nella notte tra sabato e domenica 10 agosto, cioè nella sessione serale di Cincinnati, che di solito inizia all’1 ora italiana.

Carico e rilassato

Un anno dopo Jannik torna a Cincinnati con tre Slam vinti e il trionfo di Wimbledon ancora negli occhi. La vittoria sull’erba londinese ha cancellato il ricordo della finale del Roland Garros, quella rivincita su Carlos Alcaraz ha segnato il momento di svolta del 2025 nell’eterno duello con lo spagnolo che dopo il rientro di Sinner dalla squalifica per Costebol lo aveva battuto prima a Roma e poi a Parigi. “La vittoria di Wimbledon è stata diverso da tutto, anche per quello che era successo nell’altra finale dello Slam. Tornare in campo e riuscire a esprimere questo livello di gioco ha sorpreso anche me”. Dopo il trionfo a Wimbledon Sinner ha gestito bene la sua estate tra riposo e allenamenti: “Mi sono preso un po’ di tempo per stare con le persone più care e poi ho ripreso gli allenamenti per essere pronto per la stagione americana che è molto importante per me”.

L’importanza del team

Sinner ha raccontato come gestisce con il suo team la stagione: “In passato ho sbagliato, ripartendo troppo rapidamente dopo un torneo importante, ma sia il corpo che la mente hanno bisogno di elaborare che cosa è successo. E di questo discuto spesso con il mio team”. In America con Sinner oltre a Vagnozzi e Cahill c’è anche il preparatore atletico Umberto Ferrara, reintegrato dopo che era stato escluso per la vicenda Costebol. E poi uno sguardo al futuro. “Cerco di allenarmi bene e riposare, ma non posso fare tutti i tornei. Per i tifosi è bello qui a Cincinnati perchè ci sono due week-end e possono vedere tante partite. Mi piace molto Montecarlo che si gioca tutto in una settimana”.