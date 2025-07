Sinner pronto al rientro a Cincinnati ma in testa ha già gli Us Open

Allenamenti a Montecarlo sul cemento per il numero uno al mondo che tornerà in campo non prima del 9 agosto. Con il coach Vagnozzi e il preparatore atletico Ferrara appena rientrato nel suo team lavora soprattutto sulla potenza e sull’agilità

Si avvicina il ritorno in campo di Jannick Sinner. Il numero uno al mondo dopo il trionfo di Wimbledon e le meritate vacanze ha ripreso ad allenarsi sul cemento a Montecarlo e sta preparando il viaggio negli Stai Uniti dove sarà protagonista prima del torneo di Cincinnati e poi agli Us Open, dove vuole dimostrare di essere lui il più forte ripetendo magari il successo dell’anno scorso. Il viaggio nell’Ohio è previsto per sabato visto che Jannik non scenderà in campo prima del 9 agosto nel torneo che prenderà il via il 7.

Potenza e agilità

A Montecarlo oltre al coach Simone Vagnozzi lavora con Sinner anche il preparatore atletico Umberto Ferrara, reintegrato nel suo staff dopo che era stato escluso nel dicembre 2024 in occasione del caso Clostebol costato tre mesi di squalifica all’azzurro. Evidentemente la fiducia nei confronti del preparatore è rimasta intatta. Il lavoro con Ferrara era iniziato nel maggio del 2022 ed è stato portato avanti lavorando sulla resistenza e sulla potenza pura nei match lunghi nei quali il fisico di Jannik andava in difficoltà. C’è poco lavoro in palestra (che Sinner non ha mai amato) e molto sul campo. Gli skill games sono partite nelle quali Sinner allena la rapidità e la reattività. I risultati si sono subito visti perchè dal punto di vista fisico Sinner non ha mai sofferto neanche nei match degli Slam arrivati al quinto set. E’ un lavoro sul lungo periodo quello svolto con Ferrara che durante l’arco della stagione ha dei richiami di preparazione in base alla superficie sulla quale si gioca. Ferrara segue anche l’alimentazione di Sinner, altro aspetto fondamentale per essere sempre al meglio della forma.