Sinner può tornare il numero uno Basta che vinca il torneo di Parigi

Il regalo a Jannik Sinner è arrivato il giorno prima di scendere in campo a Parigi con l’inaspettata sconfitta di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è già fuori dall’Atp 1000 per mano di Norrie, superato in rimonta dopo aver vinto il primo set. Alcaraz irriconoscibile e a questo punto dipende solo da Jannik. Il destino è nelle sue mani, se vince il torneo di Parigi lunedì torna numero uno al mondo. Alcaraz si ferma a 11250 punti, Sinner vincendo a Parigi andrebbe a 11500 punti. A Jannik non basterebbe la finale che regala 650 punti, perché salirebbe a quota 11150. Lunedì 10 novembre, poi, usciranno i punti delle Finals dello scorso anno (1500 per l’azzurro, 200 per l’iberico) e Alcaraz tornerà n.1 del ranking, ma si giocherà tutto a Torino.

Tutto facile con Bergs

Nell’esordio del torneo di Parigi Sinner ha superato in due set il belga Zizou Bergs. La partita ha avuto uno svolgimento identico all’inizio dei due set. Sinner ha strappato il servizio al primo gioco dei rispettivi set e poi ha gestito senza problemi la partita. Non una partita esaltante per l’italiano, che comunque non ha avuto le difficoltà di Alcaraz sulla nuova superficie sulla quale si gioca a Parigi. E nessun problema fisico per Jannik che nella finale di Vienna con Zverev aveva accusato qualche crampo muscolare. Primo set più equilibrato e chiuso 6-4 da Sinner, nel secondo dopo il break iniziale Sinner ha strappato di nuovo il servizio al belga andando sul 4-1 per chiudere poi 6-2. La differenza tra i due è parsa evidente mano a mano che la partita andava avanti anche se Sinner non ha spinto più di tanto. Il prossimo avversario per Jannik negli ottavi del torneo di Parigi sarà l’argentino Cerundolo che che ha battuto Kecmanovic.