Sinner inizia con Kecmanovic l’assalto al bis a Wimbledon

Sarà il serbo Miomir Kecmanovic il primo avversario di Jannik Sinner sull’erba di Wimbledon. È quanto emerge dai sorteggi del singolare maschile dello Slam londinese, che inizia lunedì. L’altoatesino, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025, è capofila di un drappello di sette azzurri, che puntano a essere protagonisti. Nella metà di tabellone di Sinner c’è anche un altro serbo, il campionissimo Novak Djokovic. Sul percorso dell’azzurro potrebbero capitare il peruviano Ignacio Buse e, in un ottavo tutto italiano, Luciano Darderi. Daniil Medvedev comparirebbe come avversario ai quarti. Darderi, dal canto suo, farà il suo esordio contro l’americano Ethan Quinn. Flavio Cobolli debutterà contro l’argentino Mariano Navone e Matteo Arnaldi contro il francese Quentin Halys. Lorenzo Sonego se la vedrà con l’argentino Tomas Martiun Etcheverry, Mattia Bellucci con lo statunitense Zachary Svajda. Di particolare interesse il debutto di Matteo Berrettini, che incontrerà lo svizzero Stan Wawrinka all’ultima apparizione a Wimbledon.