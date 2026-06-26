venerdì 26 giugno 2026

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Lifestyle » Moda » IUAD porta il made in Italy in Etiopia con un nuovo Fashion Lab internazionale

IUAD porta il made in Italy in Etiopia con un nuovo Fashion Lab internazionale

IUAD porta il made in Italy in Etiopia con un nuovo Fashion Lab internazionale
Mariella Baroli
Mariella Baroli
– Lettura: 2 minuti
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Un percorso tra formazione, imprenditorialità e creatività che collegherà Addis Abeba alle principali capitali della moda.

La formazione si conferma sempre più uno strumento di sviluppo economico, culturale e sociale grazie all’inaugurazione di Fashion Lab @ Creative Hub Ethiopia, il nuovo progetto internazionale promosso da UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – insieme ad Accademia IUAD, con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Competenze della Repubblica Federale d’Etiopia.

L’iniziativa punta a rafforzare l’ecosistema creativo etiope attraverso un percorso che unisce formazione specialistica, innovazione e imprenditorialità. Al centro del progetto c’è il Creative Hub Ethiopia, polo nato nel 2021 ad Addis Abeba per sostenere la crescita delle industrie creative locali e diventato negli anni un punto di riferimento per designer, artisti e startup grazie a laboratori, spazi di coworking, strumenti digitali e programmi di incubazione. Un modello che oggi amplia il proprio raggio d’azione anche con una nuova sede a Jimma, dedicata allo sviluppo dell’agribusiness creativo e alla valorizzazione delle risorse del territorio.

Determinante il contributo di Accademia IUAD, che mette a disposizione la propria esperienza nella formazione in ambito fashion attraverso un programma didattico articolato tra fashion management, modellistica, sviluppo collezioni, ricerca e fashion graphic design. Il progetto comprende inoltre un percorso di Training of Trainers, pensato per formare docenti e professionisti locali, con l’obiettivo di creare competenze durature e rendere il sistema formativo sempre più autonomo e sostenibile.

Lo sguardo è rivolto anche alla scena internazionale. Cinque designer e startup ad alto potenziale saranno infatti accompagnati nello sviluppo di capsule collection e avranno l’opportunità di presentare il proprio lavoro alla prossima edizione dell’Africa Fashion Week, entrando in contatto con buyer, media e operatori del settore. Un’occasione concreta per trasformare il talento creativo in opportunità professionali e favorire il dialogo tra il patrimonio culturale etiope e il mercato globale della moda.

© Riproduzione Riservata
, ,