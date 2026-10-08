Calcio, che abbuffata: 81 partite (e due sole sere libere) in un mese

Segnatevi sul calendario di cucina: lunedì 26 ottobre e venerdì 30 ottobre. Le uniche due serate libere da partite di calcio nel prossimo mese, quello ponte tra la maxi sosta delle nazionali che ha celebrato il debutto di Roberto Mancini e quella in formato tradizione, a metà novembre, che chiuderà la prima fase della Nations League. Un tour de force senza precedenti, un’abbuffata di pallone che travolgerà usi e costumi degli appassionati italiani e non solo. Come difendersi? Selezionando, almeno per evitare discussioni casalinghe.

Dal 10 ottobre all’8 novembre, 29 giorni precisi, il calcio italiano ha in palinsesto la bellezza di 81 partite tra Serie A e coppe europee. Non tutti si dovranno mettere in gioco con la stessa intensità, lo stress da super lavoro riguarda soltanto i top club che fanno anche Champions League, Europa League e Conference League, ma il coinvolgimento complessivo sarà da maratona perché ad essere sacrificate non saranno solo le serate (tutte tranne le due indicate), ma anche pranzi, pomeriggi e apericena.

Prendete la calcolatrice e rassegnatevi. Si giocherà senza soluzione di continuità passando tra campionato (dal venerdì al lunedì tranne il turno infrasettimanale del 27-28-29 ottobre) e coppe con la Champions League posizionata martedì e mercoledì ed Europa e Conference League il giovedì. La programmazione dei broadcaster comanda e così gli impegni delle italiane, tra Serie A e tornei Uefa, saranno spalmati su un totale di 68 slot orari dal lunch match della domenica ai posticipi (ore 21 in Europa), passando per 15, 18 o 18,30 (Serie A il lunedì) oppure 18,45 (coppe europee).

Si rischia l’indigestione o, forse, la crisi di rigetto dopo venti giorni trascorsi a rimpiangere i club per i nostalgici che vedono la Nations League come il fumo, ignorando che il nuovo format della maxi sosta deciso dalla Fifa e riempito dalla Uefa ha comunque garantito una dose di partite ininterrotte dal 24 settembre al 6 ottobre con eccezione del 30 settembre.

Come sopravvivere? Ecco una breve guida ragionata agli eventi da non perdere, ovviamente lasciando a ciascuno la sensibilità di considerare prioritari gli impegni della propria squadra del cuore. La Serie A ha in calendario nelle prossime settimane una manciata di big match: Como-Roma (11 ottobre ore 12,30), Juventus-Lazio (18 ottobre ore 20,45), Napoli-Roma (24 ottobre ore 18), Milan-Inter (31 ottobre ore 20,45), Juventus-Napoli 81 novembre ore 20,45), Napoli-Lazio (8 novembre ore 12,30) e Inter-Como (8 novembre ore 18).

Per la Champions League annotarsi Roma-Real Madrid (14 ottobre ore 21), Como-Manchester United (21 ottobre ore 21), Manchester United-Roma (3 novembre ore 21) e Porto-Napoli (4 novembre ore 21). Per gli appassionati dell’Europa League da tenere a mente le due trasferte consecutive del Milan a Salisburgo (15 ottobre ore 18,45) e Bournemouth (22 ottobre ore 21). Il resto? Interessante comunque, ma se proprio si deve fare una scelta…