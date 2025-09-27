Quanto è bella l’Italia del volley Polonia ko, finale con la Bulgaria

Siamo i campioni del mondo in carica e abbiamo una gran voglia di confermarci i più bravi. Passo dopo passo l’Italia di Fefè De Giorgi scala un altro gradino e battendo la Polonia 3-0 si guadagna l’accesso alla finale del Mondiale nelle Filippine. Domani alle 12,30 ci giocheremo il titolo di campioni del mondo con la Bulgaria dell’ex c.t. azzurro Blengini, che si è conquistata il diritto a sfidarci battendo la Repubblica Ceca 3-1. I bulgari tornano in finale dopo 55 anni, nel 1970 vennero battuti dalla Germania dell’est. Noi siamo i campioni in carica e in un torneo iniziato con qualche difficoltà siamo andati in crescendo. Siamo migliorati nel gioco e nella gestione dei momenti decisivi, ci abbiamo messo testa e cuore, come nella partita con la Polonia dominata nei primi due set e complicatasi nel terzo quando siamo stati sotto anche di quattro punti, ma non ci siamo mai arresi. Abbiamo rimontato con i colpi dei nostri uomini migliori (Giannelli in regia, Romanò e Michieletto efficacissimi in attacco) ma anche con la forza delle seconde linee mandate in campo da Fefè De Giorgi al momento giusto. Proprio nel terzo set, quello in cui eravamo in difficoltà, a tirarci fuori dai guai sono stati Porro e Sani (due ace).

Come le donne

Una squadra meravigliosa, un gruppo di amici che gioca, si diverte e vince. Un po’ come le ragazze della pallavolo che solo 20 giorni (era il 7 settembre) ci hanno fatto impazzire conquistando il titolo mondiale nella finale con la Turchia vinta 3-2, Freschezza, carattere, potenza e tanta umiltà. Le stesse doti e due uomini saggi in panchina che conoscono bene la pallavolo e soprattutto gli aspetti umani dei giocatori. Julio Velasco e Fefè De Giorgi hanno origini diverse e lo stesso amore per un gioco nel quale, possiamo dirlo senza tema di smentita, le italiane e gli italiani sono i più bravi al mondo. Adesso c’è rimasto l’ultimo passo e ci vorrà un’altra prestazione super.