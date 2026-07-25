Doppia beffa per Hamilton: prima perde la pole poi viene retrocesso

Per un soffio, per 12 millesimi di secondo, Lando Norris strappa la pole position del gran premio di Ungheria a Lewis Hamilton. Poi la Fia penalizza l’inglese (e anche Kimi Antonelli) per una manovra che avrebbe danneggiato PIastri alla curva 1 nella Q3 e l’inglese che era stato il grande protagonista della due giorni di prove si ritrova al quinto posto. Partirà quindi in terza fila. Della squalifica di Hamilton trae vantaggio anche Charles Leclerc, terzo posto alla fine delle prove ma poi promosso in prima fila al fianco di Norris. Colpi di sfortuna di Hamilton a parte le prove hanno dimostrato che le Ferrari sul circuito dell’Hungaroring sono velocissime e a loro agio per le tante curve che esaltano l’aerodinamica delle Rosse. Le due giornate di prove sono state dominate da Hamilton e Leclerc, ma proprio all’ultimo giro della Q3 Norris ha piazzato il giro vincente, anche per la strana scelta del box Ferrari di far uscire per primi Hamilton e Leclerc che avevano già fatto ottimi tempi nella Q2. I due ferraristi nella Q3 non sono riusciti a migliorare e così Norris uscito per penultimo dietro soltanto al compagno di squadra Piastri, ha potuto beffare Hamilton senza che l’inglese avesse la possibilità di replicare. L’inglese dopo le prove ha sottolineato l’errore del box ma senza fare polemiche, come se non bastase gli è arrivata pure la squalifica. Ma Lewis è in un momento di grande forma e domani sarà sicuramente tra i protagonisti.

Giallo finale

Proprio all’ultimo giro Max Verstappen è finito in testa coda con la sua Red Bull, è stata esposta la bandiera gialla al passaggio di Kimi Antonelli ma l’italiano non ha alzato il piede ed è quindi stato retrocesso dal quarto al settimo posto, tre posizioni come per Hamilton. La pole position ottenuta da Lando Norris è la prima in questa stagione per la Mc Laren, in precedenza era stata infatti sempre la Mercedes a fare il miglior tempo nelle prove. Hamilton ha sfiorato invece un record che sarebbe stato storico, quello delle dieci pole position sullo stesso circuito, evento mai realizzato dallo stesso pilota. Sarà per l’anno prossimo, ma intanto domani la Ferrari parte in un’ottima situazione e la partenza sarà molto importante perchè nel gran premio di Ungheria di solito ci sono pochissimi sorpassi e trovarsi davanti alla prima curva può dare un grande vantaggio. Leclerc può quindi sfruttare il fatto di partire dalla prima fila, mentre Hamilton dovrà impostare la gare sulla rimonta.