Piovono soldi sul ricchissimo Manchester City: un miliardo dallo sponsor tecnico

Il 23 settembre del 2008 improvvisamente il calcio è cambiato anche se ancora non lo sapevamo. Quel giorno lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, in rappresentanza dell’Abu Dhabi United Group ha rilevato la società Manchester City. Da allora il Manchester City, che aveva sempre vissuto nell’ombra dell’altro club della città , lo United, è diventata improvvisamente la più potente dal punto di vista economico. E poi investimenti clamorosi e grandi vittorie soprattutto dall’arrivo di Pep Guardiola. Il progetto di investimento è stato allargato ad altri club tra cui il Palermo in Italia e l’immagine è cresciuta di pari passo con i risultati, sei Premier nelle ultime otto stagioni e la Champions nel 2023. Il club ha assunto una dimensione internazionale al punto che la Puma, sponsor tecnico del City, ha deciso di estendere in anticipo il contratto già in essere – inizialmente in scadenza nel 2029 – e che garantiva al club 65 milioni di sterline a stagione (pari a 74,8 milioni di euro al cambio attuale).

Un miliardo in dieci anni

A partire dalla prossima stagione, la cifra salirà in modo significativo: il nuovo accordo, valido fino al 2035, porterà nelle casse del club 100 milioni di sterline l’anno, ovvero oltre 115 milioni di euro a stagione, per un valore complessivo vicino al miliardo di sterline. Si tratta dell’accordo di sponsorizzazione tecnica più ricco nella storia della Premier League, superando il precedente primato detenuto dagli inquilini del Manchester United con Adidas, che nel 2023 aveva messo sul piatto ben 90 milioni di sterline all’anno (104 in euro). Tuttavia, l’intesa non è sufficiente per scalzare il Real Madrid dal primo posto nella classifica degli sponsor tecnici più remunerativi. Nel 2019 Il club spagnolo annunciava il rinnovo (anch’esso da record) con Adidas, con un accordo da 120 milioni di euro a stagione fino a giugno 2028.

La Juve prende 46 milioni

Nella nostra serie A è la Juventus il club che incassa la cifra più alta dallo sponsor tecnico: 46 milioni dall’Adidas, segue l’Inter con 28 milioni (Nike), il MIlan (Puma) con 25,2 poi le due romane ma molto distanziate: la Roma percepisce 5 milioni da Adidas e la Lazio 3,9 da Mizuno.