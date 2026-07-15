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“Now to next”, per aiutare gli atleti alla costruzione di un nuovo futuro

“Now to next”, per aiutare gli atleti alla costruzione di un nuovo futuro
Mimmo Cugini
Mimmo Cugini
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Il progetto realizzato con Samsung Electronics Italia, Randstad Italia e Salesforce in collaborazione con le Commissioni Atleti della Fondazione Milano Cortina 2026, del Coni e del Cip ha coinvolto venticinque atleti

Il futuro, i cambiamenti dopo una vita dedicata allo sport. Un dubbio per tanti atleti, capire come occupare il proprio futuro. Non è una scelta facile, anche per questo molti atleti ritardano la data del ritiro dall’agonismo, ma poi il momento arriva e prepararsi a quel momento cercando di utilizzare le conoscenze e le esperienze fatte può essere un punto di partenza importante. Già ma come avvicinarsi a quel momento? Se c’è qualcuno che ti aiuta il percorso può essere più facile e magari anche più veloce. Per questo Samsung Electronics Italia, Randstad Italia e Salesforce hanno realizzato in collaborazione con le Commissioni Atleti della Fondazione Milano Cortina 2026, del Coni e del Cip il progetto Now to Next, per l’orientamento e la riqualificazione professionale dedicato ad atlete e atleti,

Venticinque atleti

A questa iniziativa hanno partecipato venticinque atleti in un un percorso articolato in 6 settimane di formazione inclusi coaching, training e momenti di confronto con professionisti, mentor e aziende. L’evento finale è stato l’occasione per ripercorrere i principali risultati raggiunti, condividere le testimonianze degli atleti partecipanti e approfondire il valore della collaborazione tra il mondo dello sport, delle istituzioni e delle imprese nel costruire nuove opportunità professionali. Valentina Marchei, presidente della Commissione Nazionale Atleti del Coni spiega i concetti base di Now to Next: “Accompagnare gli atleti nella costruzione del proprio futuro, dentro e oltre la carriera sportiva, è una responsabilità concreta del nostro sistema. Now to Next ha dimostrato che, quando sport e aziende lavorano insieme, le competenze sviluppate dagli atleti possono trasformarsi in opportunità professionali reali. Il contributo di Samsung, insieme a Randstad e Salesforce, è stato fondamentale per costruire un modello che vogliamo rendere strutturale e replicabile”.

L’apporto delle aziende

La missione di Samsung che ha messo a disposizione l’esperienza maturata con Samsung Innovation Campus, il programma di alta formazione in ambito STEM e soft skills attivo da otto anni nelle università italiane, è chiara: diffondere la cultura digitale. Il vero punto dell’iniziativa è riconoscere e trasferire nel mondo del lavoro qualità come disciplina, leadership, resilienza, gestione della pressione e capacità di lavorare in squadra. Randstad Italia ha accompagnato i partecipanti attraverso un percorso di career coaching pensato per valorizzare le competenze trasversali maturate durante la carriera sportiva. Gli atleti hanno approfondito le competenze digitali più richieste del mercato e si sono confrontati con professionisti del settore sulle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. I moduli dedicati alle tecnologie emergenti, con particolare attenzione a CRM, Intelligenza Artificiale e Data Analytics sono stati curati da Salesforce.


 

“Now to next”, per aiutare gli atleti alla costruzione di un nuovo futuro
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