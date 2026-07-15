Hinge lancia “Opinioni su di te”: gli amici sono l’asso nella manica per fare match

Dating online, la nuova funzione di Hinge permette ad amici e familiari di raccontare la propria personalità direttamente sul profilo, per un dating più autentico e meno superficiale.

Il dating non è più un tabù riservato a chi è giovane o “in cerca”. Per persone di età e percorsi diversi, le app sono diventate uno spazio in cui conoscere qualcuno, ampliare la propria rete e provare a costruire legami più intenzionali. Se ne parla apertamente tra amici, in ufficio, persino sui social, e il tema del match perfetto è diventato materia di conversazione quotidiana tanto quanto una serie tv o l’ultimo ristorante di tendenza.

Non è un caso che la novità arrivi proprio ora, alle porte dell’estate, il periodo dell’anno in cui le app di dating registrano tradizionalmente il picco di utilizzo: più tempo libero, più occasioni sociali, più voglia di mettersi in gioco. Una tempistica che sembra tutt’altro che casuale.

Hinge, l’app di dating pensata per essere cancellata, ha sempre puntato molto sull’autenticità dei profili, cercando di restituire agli utenti un’esperienza meno superficiale e più vicina a un incontro reale. L’obiettivo dichiarato è ridurre le delusioni tipiche delle app di incontri e favorire match sinceri, costruiti su basi concrete piuttosto che su una manciata di foto ben scelte.

Amici e parenti: l’aiuto in più

Prima di un primo appuntamento, chiedere consiglio a un’amica o a un familiare è quasi un rito: quale foto scegliere, come rispondere a un messaggio, cosa scrivere nella bio. Secondo una ricerca diffusa da Hinge, il 79% di chi utilizza siti di incontri si rivolge ad amici e familiari per confrontarsi sulla propria vita sentimentale.

Eppure, quando arriva il momento di costruire il proprio profilo di dating, tradurre a parole ciò che ci rende riconoscibili può essere difficile. Hinge rileva che il 71% dei suoi utenti vorrebbe ricevere aiuto con il proprio profilo, ma solo il 46% lo chiede effettivamente. È proprio in questo spazio che si inserisce “Opinioni su di te”: la possibilità di fare raccontare da chi ci conosce meglio i dettagli che, spesso, non penseremmo di valorizzare da soli

Come funziona “Opinioni su di te”

La funzione è pensata per gli utenti che vogliono aggiungere al proprio profilo una prospettiva esterna, selezionata e sotto il loro pieno controllo. Dalla sezione “Modifica profilo” dell’app, l’utente può aggiungere “Opinioni su di te” e generare un link univoco da inviare ad amici, familiari o persone della propria cerchia più stretta.

Non occorre avere un account Hinge per partecipare. Chi riceve il link può scegliere uno spunto e rispondere con testo, foto, nota vocale o video, descrivendo l’utente attraverso un ricordo, un tratto caratteriale o un dettaglio che lo rende speciale.

Il link rimane attivo per 72 ore oppure fino a quando non vengono ricevute risposte da 10 persone, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Una volta raccolti i contributi, è sempre l’utente a decidere cosa rendere pubblico: può scegliere fino a tre opinioni da mostrare sul proprio profilo, nonché sostituirle o eliminarle in qualsiasi momento

Più personalità, meno delusioni

L’obiettivo non è trasformare il profilo in un giudizio collettivo, ma offrire un ritratto più sfaccettato e credibile. Un’amica può raccontare un senso dell’umorismo particolare; un fratello può ricordare la passione con cui si parla di un tema; una persona vicina può far emergere quella capacità di esserci nei momenti importanti che raramente finisce in una descrizione scritta in autonomia.

È una direzione coerente con l’identità di Hinge: un servizio che punta a favorire conversazioni e incontri fuori dall’app, attraverso profili dettagliati e personalizzati. Hinge dichiara che, sulla piattaforma, gli utenti organizzano un appuntamento ogni due secondi.

“Il dating è sempre stato un lavoro di squadra, ma fino a ora non c’era un modo semplice per consentire alle persone che ci conoscono meglio di partecipare alla creazione del profilo su Hinge”, ha dichiarato Ben Celebicic, Chief Product and Technology Officer di Hinge. Secondo il manager, la nuova funzione offre ai potenziali partner “un’idea più completa e autentica” di una persona prima dell’incontro.

L’autenticità fa la differenza

“Opinioni su di te” si aggiunge alle altre funzionalità di Hinge dedicate alla qualità dell’espressione personale, fra cui Your World Prompts, Prompt Feedback e Match Note. Il filo conduttore è chiaro: aiutare gli utenti a raccontarsi meglio, senza ridurre la propria identità a una sequenza di foto o a una biografia generica.

Come ha osservato Logan Ury, Lead Relationship Scientist di Hinge, le persone vicine possono cogliere qualità che spesso sfuggono alla nostra autodescrizione: “Opinioni su di te” dà loro uno spazio per condividerle e, allo stesso tempo, offre a chi guarda il profilo un elemento in più per capire se dietro uno schermo possa esserci davvero una connessione.