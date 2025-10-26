Norris vince ed è leader Mondiale Leclerc secondo, poi Verstappen

La Formula 1 ha un nuovo padrone. E’ Lando Norris che con la vittoria nel Gran Premio di Città del Messico sorpassa il compagno di scuderia della Mc Laren nella classifica Mondiale piloti quando mancano quattro gare più di Sprint alla fine. Il dominio di Norris è stato assoluto, come si era intuito dalla simulazione gara di venerdì, Lando alla prima curva ha preceduto il ferrarista Leclerc e ha rintuzzato un disperato tentativo di Verstappen che partiva dalla terza fila e da quel momento ha preso il largo, senza che nessuno degli altri piloti potesse sperare di avvicinarlo. Abissale il tempo con cui ha preceduto Leclerc sul traguardo: 38 secondi.

Due strategie

Ottima la gara della Ferrari con Charles Leclerc che ha chiuso al secondo posto alle spalle di Norris. Il monegasco ha scelto di utilizzare un solo cambio, così come Verstappen e proprio loro due si sono trovati a lottare per il secondo posto negli ultimi giri. Leclerc è apparso in grande difficoltà, ma è stato salvato dalla “virtual Safety car” decisa per un’uscita di strada di Sainz, che ha di fatto impedito a Verstappen di tentare il sorpasso. Stessa situazione vissuta da Oscar Piastri nei confronti di Bearman, ma alla fine il pilota della Mc Laren ha limitato i danni rispetto al compagno di squadra anche se Lando in questo momento è molto più veloce di lui. Straordinaria la gara di Oliver Bearman sulla Haas che ha chiuso al quarto posto e soddisfazione anche per Kimi Antonelli che per la prima volta ha chiuso la gara davanti al compagno di scuderia della Mercedes Roussell. Sesto posto per Kimi mentre ha deluso ancora una volta Lewis Hamilton che ha chiuso ottavo. Nella corsa al Mondiale adesso è in testa Lando Norris con 357 punti, poi Piastri con 356 e quindi Verstappen con 321.