Musetti vince il derby con Sonego. Sinner spazza via Duckworth

Lorenzo Musetti vince il derby italiano in terra d’Australia contro Lorenzo Sonego e conquista l’accesso al terzo turno del torneo di Melbourne. Il carrarino se la vedrà con il ceco Machac. Musetti ha vinto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) una partita molto equilibrata contro l’amico e compagno in azzurro, va detto che Sonego era leggermente acciaccato ma ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà Musetti. Nei primi due set Musetti ha seguito il solito schema di gioco e con due break si è portato avanti due set a zero, ma nel terzo dopo aver strappato il servizio a Sonego ha subìto a sua volta un break e il match è tornato in equilibrio. Sul 5-4 con Sonego che serviva per restare nel match, Musetti ha ottenuto il break decisivo e ha chiuso il match. “Non è stato un match facile contro uno dei miei migliori amici nel tour, però una volta un campo tutti vogliono prendersi la vittoria, è normale – le parole di Musetti -. Non è sempre facile preparare la partita e restare concentrato in campo, sempre con la stessa attitudine, soprattutto se poi il tuo rivale ha qualche fastidio fisico. Però oggi ci sono riuscito, sono molto felice di essere al terzo turno”. Va al terzo turno anche Luciano Darderi che ha dimostrato grandi miglioramenti sul cemento di Melbourne. Darderi che è numero 23 ma punta ad entrare nella top 20 ha sconfitto il miglior Baez degli ultimi tempi in quattro set 6-3 1-6 1-4 6-3. La prossima sfida sarà contro un giocatore pericolosissimo sul cemento come Karen Khachanov,

Sinner dominante

Poco impegnativo il secondo turno a Melbourne per Jannik Sinner. Il numero due al mondo ha dominato e vinto la partita contro l’australiano Duckworth ( 6-1 6-4 6-2) e ha raggiunto così il 3° turno dove affronterà Elios Spizzirri, coetaneo americano: “L’ho visto, batte molto bene e penso che sarà un match impegnativo perché non abbiamo mai giocato”. Un’ora e mezzo in campo per liquidare l’australiano in terzo set con qualche passaggio a vuoto subito evidenziato dal suo angolo che non smette mai di stimolare Jannik. Bene il servizio, si è vista qualche palla corta efficace e la solita potenza nei colpi da fondo campo. “Ogni partita è molto difficile, servizio molto bene e anche risposta. So che lui ha avuto tante operazioni e sono contento che sia tornato a giocare. Mi sento in forma, dipende sempre da come vanno i match e da lì si decide come muoverci il giorno seguente in palestra. Anche la mente è in forma, vedremo come andrà”.