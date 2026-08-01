Musetti si arrende a Jodar in tre set Lorenzo non è ancora al meglio

Un convincente primo set che aveva fatto ben sperare, poi Lorenzo Musetti incappa in un black out clamoroso e quando torna a un livello accettabile è troppo tardi. Finisce nei quarti del torneo Atp 500 di Washington l’avventura del carrarino contro lo spagnolo Jodar che vince in rimonta dopo aver perso nettamente il primo set. Musetti aveva giocato l’ultimo quarto di finale a Roma, poi uno stop di 76 giorni per infortunio che lo aveva costretto a saltare Wimbledon e il Rolland Garros. Il rientro a Washington lo ha visto vincitore contro Arnaldi (che si è ritirato) e Vukic prima dello stop con Jodar. Adesso gli Us Open dove il carrarino deve ritrovare il suo tennis migliore.

La partita

Nel primo set, vinto da Musetti 6-1 la svolta è stata al quarto gioco quando Musetti è riuscito a breakare lo spagnolo all’ottavo tentativo. E’ stato un game lunghissimo, durato dieci minuti, che Musetti ha giocato con lucidità anche se le percentuali di servizio sono state sempre basse (intorno al 55 %), ma sufficienti a chiudere il primo set a proprio favore. Inspiegabile il black out successivo in cui è incorso Musetti che ha perso cinque game consecutivi riuscendo a ottenere un solo game con Jodar che ha pareggiato i conti anche lui con un netto 6-1. Nel terzo set l’azzurro regge 4 game, poi sul 2-2 perde la battuta. Senza mai cercare la via della rete, con percentuali di prime tornate insufficienti, senza palle corte, Musetti si consegna al suo avversario nonostante resti incollato al suo rivale. Musetti non riesce a ottenere nessuna palla break, Jodar arriva a servire per il match avanti 5-4 e chiude: 1-6 6-1 6-4 lo score per Jodar in un’ora e 59 minuti.