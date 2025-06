La Juventus accede alla seconda fase del Mondiale per Club e ottiene il primo risultato concreto della sua spedizione negli Stati Uniti. Non è solo un traguardo sportivo, facilitato dall’essere finita in un girone con due avversarie (oltre al Manchester City) oggettivamente molto deboli. Per il club bianconero e anche una soddisfazione di carattere economico perché lascia in eredità un importante ricavo alla voce premi pagati dalla Fifa.

Nel suo Mondiale per Club la Juventus ha fin qui guadagnato 27,6 milioni di euro, un assegno che potrà arricchirsi in caso di cammino più lungo e che copre in parte i riflessi della stagione negativa vissuta in Italia ed Europa.

Mondiale per Club, quanto ha guadagnato la Juventus

La Juventus ha intascato 17,1 milioni di euro come bonus per la partecipazione al Mondiale per Club. Una cifra intermedia nella forbice dei club europei in cui la parte del leone, per risultati sportivi e forza commerciale, l’ha fatta il Real Madrid.

Le vittorie con Al Ain e Wydad hanno fruttato altri 3,6 milioni di euro (1,8 per ciascuno dei successi secondo il tariffario della Fifa). Altro bonus per la qualificazione agli ottavi di finale: 6,9 milioni di euro.

Mondiale per Club, quanto può ancora guadagnare la Juventus

E adesso la possibilità è arricchire ulteriormente il jackpot. Il meccanismo del Mondiale per Club premia i passaggi di turno con una progressione sempre maggiore.

Entrare nei quarti di finale varrebbe altri 12,2 milioni di euro, le semifinali portano un assegno da 19,5 mentre la finale fa vincerne 27,8. Alzare il trofeo spinge fino a 37.

