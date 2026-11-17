Torino è tutta per Flavio Cobolli, ma la prima partita delle Atp Finals sono una scalata insormontabile per il tennista romano perchè di fronte c’è il solidissimo russo Daniil Medvedev che lo batte in due set e apre nel peggiore ei modi la settimana per l’unico italiano in campo. Medvedev si impone 7-6, 6-3 giocando sempre con grande concentrazione e sfruttando nel miogliore dei modi il suo servizio che sulla superficie veloce risulta decisiva. La percentuale di prime palle del primo set (82%) giustifica le difficoltà di Cobolli in risposta, eppure Flavio resta attaccato al set e lotta come un leone fino al tie-break. ma nei momenti decisivi il russo non sbaglia e infatti gli ultimi due punti del tie-break che si chiude 7-4 vengono da errori di Cobolli.

Partita in salita

Nell’ora e venticinque minuti in cui è stato in campo Cobolli ha sempre subito la maggiore potenza del russo, difficilmente è riuscito a variare il gioco per metterlo in difficoltà e mentre Medvedev continua a servire con percentuali altissime al settimo gioco arriva il primo break della partita a favore del russo che poi chiude il match strappando ancora il servizio a Cobolli al nono gioco per chiudere la partita con un secco 6-3. “L’atmosfera è ottima e il pubblico è stato molto rispettoso, anche se ovviamente tifava per Cobolli. Sono contento di essere tornato qui a Torino con una vittoria”. Così Daniil Medvedev dopo la vittoria su Flavio Cobolli nel primo match del Gruppo Lendl alle Nitto Atp Finals 2026. “In questa stagione sono riuscito a giocare un buon tennis in tanti tornei, cosa che nel 2025 non ero riuscito a fare. Oggi ho giocato bene ma ho servito anche molto bene”. Il programma di oggi prevede alle 14 la sfida tra Fils e Jodar e alle 20,30 Zverev contro Shelton, mercoledì Alcaraz-Medvedev e Cobolli-Tiafoe.