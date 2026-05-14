Mbappé, che attacco a Bardella. Il lepenista: “Pensi a giocare”

”Libertè, egalitè, Mbappé”. E’ il titolo che ha scelto l’edizione francese di Vanity Fair per l’intervista a Kylian Mbappé, calciatore francese del Real Madrid che attacca pesantemente il leader della destra francese lepenista Jordan Bardella, grande favorita per le elezioni dell’Eliseo Mbappe si era già schierato contro Bardella invitando a non votare Rassemblement National, adesso ribadisce il concetto andando giù in maniera pesante spiegando agli elettori francesi perchè secondo lui non devono votarlo. “So cosa è capace di fare gente come Bardella e per questo, per il bene della Francia, spero non venga eletto”.

La replica

Nella prima occasione Bardella aveva replicato a Mbappe sostenendo che “questi calciatori miliardari che si occupano di politica non sanno quali sono i veri problemi della gente che non arriva a fine mese”. Stavolta il politico francese ricorda gli ultimi fallimenti del calciatore. “Io so invece che cosa è successo al Psg dopo che se ne è andato Mbappé da Parigi. Il club ha vinto una Champions League quasi due)”. Mbappe dice di parlare da cittadino francese e non condivide l’idea che i calciatori non devono occuparsi di politica. Ma non è un gran momento per Kylian spesso al centro delle polemiche al Real Madrid, club con il quale in questa stagione ha segnato molti gol ma senza riuscire a diventarne il leader e soprattutto senza portare a casa trofei che per il club di Florentino Perez sono la cosa più importante. E poi Mbappé è criticato per il suo ruolo all’interno dello spogliatoio madridista, sarebbe deleterio per i compagni che invita a correre poco, a non difendere e ad andare in vacanza con la fidanzata mentre il club gioca se si è infortunati. Insomma uno che pensa solo agli affari suoi e che è a un punto di svolta della carriera. Dopo aver vinto un Mondiale a 19 anni la sua carriera non ha avuto lo sviluppo che ci si aspettava e i trionfi del Psg dopo il suo addio sono una ferita aperta per lui. La stessa modalità portata avanti per lasciare il club parigino a favore del Real Madrid ignorando la volontà della società lo ha messo in cattiva luce in Francia. Per recuperare non gli resta che dimostrare la sua bravura nel prossimo Mondiale di calcio, nel quale la Francia parte tra le favorite e Mbappé è la star annunciata.