Rayquaza Gold Star: GomGom Cards fa la storia, prima volta in Italia in live eBay

Un evento speciale destinato a rimanere nella storia del collezionismo Pokémon in Italia.

Giovedì 30 aprile, durante una diretta su eBay Live, il team di GomGom Cards ha pullato per la prima volta in assoluto nel Paese il leggendario Rayquaza Gold Star dal box break del set EX Deoxys.

Un momento unico per il collezionismo

Il Rayquaza Gold Star è considerato una delle carte più iconiche e rare dell’era EX, amata da collezionisti di tutto il mondo e difficilmente reperibile sul mercato. La sua comparsa in live rappresenta un evento straordinario, reso ancora più significativo dal contesto di un box break trasmesso in diretta.

Il box EX Deoxys utilizzato durante l’evento ha un valore stimato di circa 20.000 euro, dettaglio che evidenzia ulteriormente l’eccezionalità dell’operazione e il livello raggiunto dal progetto.

“Abbiamo fatto la storia”, ha dichiarato l’imprenditore Steven Basalari.

A sottolineare il valore anche emotivo del momento è Stefano Lepri, in arte St3pNy: “Pullare il Rayquaza era un sogno che avevo fin da bambino”.

L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e investitori del settore TCG, consolidando il ruolo delle live come nuovo punto di riferimento per il collezionismo digitale.

GomGom Cards: live settimanali tra TikTok ed eBay

Fondata da Steven Basalari, Stefano Lepri, Edoardo Ruo e Francesco Riviera, GomGom Cards è una realtà emergente nel panorama italiano del trading card game.

Il progetto si distingue per un format strutturato e continuativo: live di sbusto su TikTok e aste su eBay Live ogni settimana, con una community in costante crescita e sempre più coinvolta.

GomGom Cards ha costruito una base solida, trasformando gli eventi live in veri e propri appuntamenti ricorrenti per collezionisti e appassionati.

L’evento eBay Live come punto di svolta

Il pull del Rayquaza Gold Star rappresenta un momento chiave nel percorso del brand. Non solo per la rarità della carta, ma per il valore simbolico dell’evento: una prima volta assoluta in Italia, avvenuta su una piattaforma globale come eBay Live.

Questo tipo di operazioni contribuisce a posizionare GomGom Cards come uno dei progetti più dinamici nel settore, capace di unire intrattenimento, community e valore collezionistico.

Prospettive future

Dopo questo evento speciale, il team ha annunciato il lancio di un nuovo progetto, confermando una strategia orientata alla crescita e all’innovazione.

Se il 30 aprile ha segnato un momento storico, le attività settimanali e le prossime iniziative indicano chiaramente che si tratta solo dell’inizio.