Il jihadismo africano ha ormai una dimensione che supera ampiamente i confini dei territori nei quali combattono i suoi miliziani. Mentre Al-Shabaab mantiene la propria capacità operativa in Somalia e le diverse articolazioni dello Stato Islamico cercano spazio tra il Mozambico e la Repubblica Democratica del Congo, una parte del sostegno alle organizzazioni armate arriva da Paesi lontani migliaia di chilometri. Stati Uniti, Regno Unito, Canada e diversi Paesi europei compaiono nella ricostruzione delle reti che alimentano la propaganda estremista e, in alcuni casi, contribuiscono al finanziamento delle attività terroristiche. È quanto emerge da «Jihadi Diaspora: Online Radicalisation, Mobilisation and Terrorist Financing in Eastern Africa», uno studio realizzato dall’HORN International Institute for Strategic Studies in collaborazione con la Konrad-Adenauer-Stiftung e presentato a Nairobi nel novembre 2026. La ricerca prende in esame il rapporto tra diaspora, radicalizzazione digitale e finanziamento del terrorismo, soffermandosi sulle comunità originarie dell’Africa orientale presenti in Europa e Nord America. Al-Shabaab è l’organizzazione che ricorre con maggiore frequenza nelle testimonianze raccolte: il 75% degli intervistati la indica come il gruppo maggiormente collegato alle reti della diaspora. La sua propaganda raggiunge pubblici differenti attraverso contenuti in somalo, inglese, swahili e arabo. La comunicazione non riguarda soltanto la guerra in Somalia, ma comprende le tensioni politiche e territoriali della regione, che vengono utilizzate per alimentare una narrazione di contrapposizione con i governi locali e le potenze straniere.

La vicenda del Somaliland offre un esempio significativo

L’accordo d’intesa firmato nel gennaio 2024 tra Etiopia e Somaliland, relativo all’accesso etiope al mare, ha aperto una grave controversia con Mogadiscio. Al-Shabaab ha sfruttato la disputa per presentarsi come difensore dell’unità territoriale somala, cercando di sovrapporre la propria ideologia jihadista a una questione di sovranità nazionale. La propaganda del gruppo trova così nuovi argomenti anche al di fuori del tradizionale richiamo religioso. Un meccanismo analogo viene osservato nella strumentalizzazione della guerra tra Israele e Hamas. Le immagini provenienti da Gaza e gli sviluppi del conflitto vengono inseriti nei messaggi destinati alle comunità musulmane all’estero, con l’obiettivo di alimentare sentimenti di ostilità verso l’Occidente e rafforzare le narrazioni estremiste. La presenza di queste organizzazioni negli ambienti digitali è uno degli aspetti sui quali lo studio insiste maggiormente. TikTok viene indicato dall’87,5% dei rispondenti come piattaforma rilevante per la diffusione di contenuti estremisti, Facebook dall’81,3% e X dal 43,8%. Telegram raggiunge il 43,7%, mentre YouTube e WhatsApp si attestano entrambi al 31,2%. La circolazione dei messaggi avviene attraverso ambienti differenti. I social network pubblici garantiscono visibilità e diffusione, mentre i servizi di messaggistica vengono associati a relazioni più riservate e prolungate. Gli autori descrivono il passaggio da una prima esposizione ai contenuti estremisti a forme di interazione più ristrette, nelle quali possono consolidarsi rapporti personali e legami ideologici. La propaganda non rimane confinata a un singolo servizio: video, messaggi e materiali vengono riproposti su piattaforme diverse, rendendo meno efficace la rimozione dei singoli account.

A complicare il lavoro delle società tecnologiche è anche la componente linguistica. I contenuti in somalo e swahili, insieme ai riferimenti culturali e politici locali, non sempre vengono riconosciuti dai sistemi automatici di moderazione. Secondo gli intervistati, gli account rimossi possono ricomparire con nuove identità e materiali modificati, mentre i messaggi continuano a circolare attraverso altri canali. La dimensione digitale si intreccia con quella finanziaria. È probabilmente questo il passaggio più delicato dell’intera ricerca. Le organizzazioni jihadiste cercano risorse anche tra le comunità che mantengono rapporti familiari ed economici con i Paesi d’origine. Per la Somalia, le rimesse della diaspora rappresentano una componente essenziale dell’economia: lo studio stima trasferimenti annuali compresi tra 1,3 e 1,7 miliardi di dollari. Una parte consistente di queste risorse serve a sostenere le famiglie e le attività economiche locali, ma l’ampiezza dei flussi e la presenza di circuiti informali possono essere sfruttate anche dalle organizzazioni terroristiche. Il sistema Hawala è il canale più frequentemente segnalato dagli intervistati, con il 48% delle indicazioni. Seguono le criptovalute con il 30%, il mobile money con il 15%, gli appelli sui social network con il 5% e i trasferimenti bancari con il 2%. Si tratta di percentuali riferite alle risposte raccolte e non della ripartizione effettiva di tutti i finanziamenti terroristici. Hawala è un sistema tradizionale di trasferimento del valore basato su una rete di intermediari che regolano i pagamenti attraverso rapporti di fiducia. Chi consegna denaro in un Paese può farlo recapitare a un beneficiario in un altro senza che la somma attraversi materialmente la frontiera. È un servizio utilizzato anche per trasferimenti del tutto legittimi, soprattutto nelle aree dove l’accesso ai circuiti bancari è limitato. Proprio l’assenza di una documentazione paragonabile a quella richiesta agli istituti finanziari rende però più complesso individuare eventuali utilizzi criminali. Le criptovalute aggiungono un ulteriore livello di difficoltà. Il rapporto richiama l’impiego di valute digitali e stablecoin nelle reti finanziarie legate alle organizzazioni estremiste. Anche i servizi bancari tradizionali possono essere coinvolti attraverso prestanome e conti intestati a terzi, utilizzati per nascondere l’identità dei beneficiari. Le testimonianze raccolte indicano nel Nord America il principale polo geografico associato al finanziamento delle organizzazioni estremiste in Africa orientale, con il 49% delle risposte. L‘Europa segue con il 35%, davanti all’Africa orientale, al 10%, e al Medio Oriente, al 6%. La presenza di una vasta comunità somala negli Stati Uniti e in Canada contribuisce a spiegare l’attenzione riservata a quest’area.

La ricerca cita anche precedenti giudiziari che mostrano come le reti della diaspora possano essere sfruttate per trasferire risorse ad Al-Shabaab. Nel procedimento celebrato in Minnesota tra il 2010 e il 2011, due donne somalo-americane furono condannate per aver inviato 8.600 dollari a combattenti del gruppo attraverso intermediari Hawala. Altre indagini hanno ricostruito la destinazione in Somalia di fondi ottenuti fraudolentemente attraverso programmi pubblici statunitensi. Nel settembre 2025, inoltre, una donna è stata condannata in Somalia a sedici anni di carcere per aver riciclato oltre 2,1 milioni di dollari destinati al finanziamento di attentati e assassinii. Il fenomeno non riguarda soltanto Al-Shabaab. In Mozambico, tra il 2017 e il 2024, l’unità di intelligence finanziaria avrebbe individuato oltre sette milioni di dollari in flussi collegati a ISIS-Mozambico. I trasferimenti sarebbero avvenuti attraverso depositi di contante, operazioni bancarie e servizi di pagamento mobile. Nella regione operano anche le reti riconducibili all’ISCAP, la Provincia dell’Africa centrale dello Stato Islamico, legata alle Forze democratiche alleate attive nella Repubblica Democratica del Congo. Per le autorità occidentali, seguire questi movimenti significa confrontarsi con sistemi legislativi differenti e con una cooperazione internazionale che non sempre riesce a procedere con la necessaria rapidità. Un trasferimento può coinvolgere intermediari in più Paesi e arrivare a destinazione attraverso canali che non lasciano una documentazione facilmente ricostruibile. Anche la moderazione dei social network presenta risultati insoddisfacenti: il 75% degli intervistati giudica la sua efficacia limitata oppure condizionata. La ricerca invita tuttavia a evitare generalizzazioni sulla diaspora. Le rimesse rappresentano un sostegno indispensabile per milioni di persone e la frequentazione di contenuti estremisti non costituisce, da sola, una prova di adesione terroristica. Le autorità devono concentrarsi sui comportamenti effettivi e sui riscontri finanziari e investigativi, evitando che le misure di contrasto finiscano per penalizzare le comunità e le organizzazioni umanitarie che operano legittimamente. Resta il dato politico e strategico che emerge dall’indagine: Al-Shabaab e le altre formazioni jihadiste dell’Africa orientale possono contare su un ambiente di sostegno che non coincide con le aree nelle quali conducono le proprie operazioni. La propaganda viaggia attraverso le piattaforme digitali, il denaro attraversa circuiti finanziari internazionali e le tensioni geopolitiche diventano materiale da utilizzare per alimentare nuove adesioni. È questa rete, molto più estesa dei territori controllati dai gruppi armati, a rendere il contrasto al jihadismo una questione che riguarda direttamente anche la sicurezza europea.