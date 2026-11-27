Dall’outdoor allo streetwear: le offerte più interessanti per allenarsi, muoversi e vestirsi bene, con sconti selezionati da Columbia, Alo, Jeanne Baret e NikeSkims

Otto italiani su dieci sono pronti a fare shopping in occasione del Black Friday. L’indagine condotta da Altroconsumo nel mese di ottobre, evidenzia un interesse crescente nei confronti degli sconti di novembre: da un lato, infatti, cresce del 15% rispetto al 2025 la quota delle persone disposte a fare acquisti; dall’altro, rimane pressoché invariato il budget previsto a 246 euro, contro i 250 dello scorso anno. In testa ai desideri degli italiani si confermano abbigliamento, scarpe accessori, indicati dal 58% degli intervistati, seguono poi i prodotti tecnologici (33%) e i piccoli elettrodomestici (27%) e l’appuntamento con le promozioni conquista soprattutto il mondo digitale con il 67% degli acquirenti che prevede di comprare esclusivamente o prevalentemente online. Qui una selezione di occasioni da non perdere per chi ama lo sport.

Columbia

Il marchio americano dell’outdoor prende sul serio le promozioni con sconti compresi tra il 10 e il 40%. Da non perdere la collezione Amaze™, che porta il know-how tecnico del brand in un guardaroba dall’attitudine lifestyle.

Alo

Amato da celebrities come Bella Hadid e Hailey Bieber. Nato per lo yoga, si è rapidamente imposto con standard per il tempo libero. Per i soci del marchio, ci si iscrive sul sito, lo sconto è del 30% su una selezione di capi, tra questi anche i pantaloni best seller Suit Up con fascia elastica logata in vita e i leggings Define in tessuto Softsculpt.

Jeanne Baret

Ispirato all’esploratrice e botanica francese Jeanne Baret, prima donna nella storia a circumnavigare il globo, il marchio eponimo propone il 20% di sconto su tutta la collezione Fall/Winter 26, online e nei negozi CMP Store, fino a lunedì 30 novembre. Tra i must, il trench corto imbottito Elba in tessuto strutturato, accoppiato con membrana 15.000 mm/10.000 g/m², che garantisce protezione da pioggia, vento e umidità.

NikeSkims

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 24: NikeSKIMS dancers perform at the NikeSKIMS “Bodies at Work” event at the New York Public Library on September 24, 2025 in New York City. (Photo by Valerie Terranova/Getty Images)

La colab più calda della stagione vede insieme Nike e Skims, la label di shapewear fondata da Kim Kardashian. Per le più fashioniste, il black Friday offre sconti fino al 50% sul sito di Nike e fino al 30% sulle pagine di Skims. Gli oggetti da comprare subito sono i Bra-top sportivi e le sneakerine modello NikeSKIMS Rift Mesh.