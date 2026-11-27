Difendere la Coppa Davis nonostante l’assenza di Sinner sarebbe davvero un’impresa straordinaria. Lo sa bene l’Italia del tennis, che a Bologna proverà a raggiungere la quarta finale consecutiva.

Dopo i quarti vinti in modo sofferto contro la Corea del Sud, grazie soprattutto a una prestazione di alto livello nel doppio composto da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, gli azzurri si trovano ora di fronte a un ostacolo ben più difficile. Oggi 27 novembre, a partire dalle 16, il capitano del team Filippo Volandri guiderà la nazionale contro la Repubblica Ceca di Thomas Berdych, che nel turno precedente ha eliminato il Canada con un netto 2-0.

Il quadro delle semifinali di Coppa Davis

Nel resto del tabellone, si è consumata la prima grande sorpresa della fase conclusiva del torneo. La Germania di Alexander Zverev è uscita di scena infatti per mano della (sulla carta ben più modesta) Gran Bretagna, che non raggiungeva le semifinali della competizione dal 2019. Nel doppio decisivo, Henry Patten e Neal Skupski hanno battuto Kevin Krawietz e Tim Puetz per 6-2, 7-6.

I britannici affronteranno in semifinale la Spagna, la quale si è sbarazzata dell’Austria con un perentorio 2-0. Daniel Merida ha aperto con un doppio 6-4 contro Josef Schwaerzler, mentre il promettente Rafael Jodar ha rimontato Jurij Rodionov per 2-6, 6-0, 6-1. Il protagonista più atteso, Carlos Alcaraz, che avrebbe giocato il doppio in coppia con Marcel Granollers, non è stato quindi nemmeno necessario.

Il prossimo ostacolo, per l’Italia, è di quelli seri. La Repubblica Ceca dispone di tre singolaristi di valore assoluto, anche se Berdych ne potrà schierare soltanto due. I candidati principali sono Jiri Lehecka, numero 14 del mondo, e Thomas Machac, numero 59, già protagonisti contro il Canada. Non è da escludere, tuttavia, l’inserimento di Jakub Mensik, attualmente numero 15 della classifica mondiale, che nelle ultime settimane ha offerto prestazioni di rilievo anche in doppio.

La storia di questa sfida, peraltro, non è favorevole agli azzurri. Italia e Repubblica Ceca si sono affrontate 11 volte in totale, contando anche i precedenti con la denominazione Cecoslovacchia: il bilancio è di 8 vittorie per la formazione ceca contro appena 3 successi italiani. L’ultimo incrocio risale a 14 anni fa e si concluse con una sconfitta netta, 4-1, contro una squadra che comprendeva proprio Berdych, oggi dall’altra parte della rete nei panni di capitano. Certo, erano altri tempi e il movimento tennistico italiano è cresciuto tantissimo da allora.

Le scelte di Volandri

Il capitano azzurro deve anzitutto sciogliere i nodi di formazione, ma le indicazioni più probabili puntano alla conferma degli stessi interpreti dei quarti. Lorenzo Musetti, che ha convinto nel suo singolare contro la Corea del Sud, dovrebbe scendere in campo come numero uno contro Lehecka. Flavio Cobolli, nonostante una prestazione ben al di sotto delle aspettative e un periodo negativo sotto il profilo della fiducia nei propri mezzi, appare destinato a giocare il secondo singolare contro Machac.

In caso di parità e di doppio decisivo, Volandri si affiderebbe nuovamente, con ogni probabilità, al duo Berrettini–Vavassori, già decisivo nei quarti. Il tennista romano, del resto, è diventato negli anni un punto di riferimento della nazionale in questa competizione, capace di incidere nei momenti cruciali.

Il pronostico, a ogni modo, resta apertissimo. Nonostante l’Italia sia campione in carica, il peso della storia e soprattutto la qualità degli avversari (così come la pesante assenza di Sinner) rendono questa semifinale sostanzialmente equilibrata. La strada per l’ultimo atto della Coppa Davis passerà obbligatoriamente da una prestazione nettamente migliore rispetto a quella contro la Corea del Sud, con Musetti e Cobolli chiamati a fare la differenza nei singolari prima che il doppio diventi necessario.