Un albero di Natale è un albero di Natale è un albero di Natale. Potrebbe sembrare un’ovvietà, una ridondanza. Ma in tempi di politicamente corretto e di definizioni «creative», probabilmente non lo è. A Milano tiene banco la polemica per la discussa denominazione di «albero del dono», decisa dal Comune per il tradizionale abete allestito in Piazza Duomo. E nella querelle è intervenuto anche Fiorello. Dai microfoni della Pennicanza, il popolare showman ha parlato forte e chiaro, ricordando che quel sempreverde vestito a festa è, sic et simpliciter, un albero di Natale. E ha esortato i milanesi a scendere in piazza per difendere la tradizione. In fin dei conti, Fiorello ha rimarcato una semplice verità: a dicembre si addobbano abeti per celebrare la nascita di Cristo. Il Natale, appunto. La festività più importante del cattolicesimo dopo la Pasqua di Resurrezione. Ma qual è la vera storia di questo simbolo natalizio?



Le origini antiche e pagane

Sin dai tempi più remoti, presso numerosi popoli vi era l’usanza di addobbare alberi con fiori e frutta nel periodo solstiziale. Si trattava di solito di abeti o di altri sempreverdi, tradizionalmente ritenuti simboli di immortalità e rinascita. Naturale il collegamento con il solstizio d’inverno, il momento dell’anno in cui il sole comincia lentamente a risalire sull’orizzonte preannunciando la rinascita primaverile.



L’albero di Natale ha dunque un’origine pagana, quasi certamente nordica: Celti e Germani consideravano sacre le sempreverdi conifere. Nel calendario celtico l’abete era legato al solstizio invernale. Nelle terre germaniche e scandinave si trascorrevano lunghe notti danzanti attorno ad alberi illuminati da fiaccole. Anche presso i Romani vi erano analoghi costumi, sempre collegati al solstizio.



Dalla cristianizzazione alla diffusione moderna

Con l’avvento del cristianesimo, il simbolismo pagano venne adattato alla nuova religione. E l’albero solstiziale venne collegato alla figura di Cristo, sole di giustizia. Prova ne sia la cristianizzazione della festa del 25 dicembre, che presso i Romani era dedicata alla nascita Sol Invictus. Si trattò di fisiologici adattamenti, di reinterpretazioni di simboli pagani nel nuovo contesto teologico cristiano.



Fu comunque soltanto nel tardo Medioevo che si diffuse l’usanza di decorare alberi per festeggiare il Natale di Cristo. Nel XIV e XV secolo nelle regioni di lingua e cultura tedesca nacque il vero antesignano del moderno albero di Natale, nel solco delle antiche tradizioni pagane di quelle terre. Tuttavia, la sua diffusione restò a lungo limitata all’Europa centrosettentrionale; in Italia e negli altri Paesi latini si sarebbe affermato molto più tardi.



L’arrivo in Italia e la tradizione oggi

A metà del XIX secolo l’abete natalizio si diffuse in Inghilterra. Nello stesso periodo gli immigrati tedeschi portarono questa tradizione negli Stati Uniti, che nel secolo successivo l’avrebbero a loro volta «riesportata» nel Vecchio Continente.



In Italia l’albero di Natale giunse nella seconda metà del XIX secolo, soprattutto grazie alla regina Margherita di Savoia che ne allestiva uno al Quirinale. Ma soltanto nel secondo Dopoguerra questa tradizione si impose nel nostro Paese, dapprima affiancando, e poi in parte sostituendo, l’antico e italianissimo presepe, ideato da San Francesco d’Assisi nel 1223.

E così, fino a oggi, gli abeti naturali o sintetici ricoperti di fili dorati e palline colorate hanno accompagnato le festività natalizie degli italiani. Sempre più orientate al consumismo, ma comunque non del tutto immemori delle radici storiche e culturali. E di un sentimento religioso ancora, e nonostante tutto, largamente diffuso. Al di là delle polemiche, e delle denominazioni «inclusive», quell’albero illuminato nelle sere di dicembre è indiscutibilmente legato alla nascita di Cristo. Dunque, è un albero di Natale.