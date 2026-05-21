L’Europa ai piedi della Premier League (che è già la vera superlega)

Il trionfo dell’Aston Villa in Europa League, il sogno del Crystal Palace e lo sbarco (di nuovo) di 9 squadre inglesi nelle coppe europee. Il dominio britannico è realtà e dovrebbe imporre alla Uefa riflessioni.

Mezzo campionato inglese in Europa e non sarebbe una novità. Anzi. La Premier League monopolizza il calcio del Vecchio Continente, forte delle sterline riversate sul torneo d’Oltremanica che guadagna dalla vendita dei diritti tv interni e, soprattutto, internazionali cifre fuori portata per tutti gli altri. Una situazione di fatto che ormai incide anche sulle abitudini di centinaia di milioni di tifosi perché le squadre inglesi occupano militarmente (sportivamente parlando) le coppe organizzate dalla Uefa. E le vincono, anche se all’appello per ora manca la Champions League che manca dal 2023 (Manchester City) e complessivamente è stata conquistata “solo” quattro volte negli ultimi quindici anni.

Il trionfo dell’Aston Villa nella finale di Europa League con il Friburgo, nemmeno troppo lottata vista l’evidente disparità di forze in campo, anticipa il tentativo del Crystal Palace nella Conference e quello dell’Arsenal, fresco di titolo nazionale rivinto dopo quasi un quarto di secolo, nella coppa più importante che gli uomini di Arteta dovranno cercare di strappare al Psg detentore in carica.

Tre finaliste su tre coppe, il record storico della Premier League

Tre finaliste in tre competizioni, risultato mai visto prima e che potrà portare al ripetersi di una situazione paradossale e cioè che ad agosto ci siano ben 9 formazioni inglesi ai nastri di partenza della stagione europea organizzata dalla Uefa di cui 6 direttamente in Champions League. Uno scenario già visto quest’anno che fotografa esattamente il dominio britannico ben oltre i numeri del ranking Uefa che assegnano alla Premier League un 28,347 stagionale nemmeno avvicinato dal 22.093 della Liga spagnola che segue in classifica.

La superlega esiste già da tempo e rende anche un po’ monotono il panorama del football del Vecchio Continente. La Superlega tentata maldestramente nel 2021 in fondo era un tentativo di risposta a questa deriva, bocciato prima ancora che dalla Uefa dallo stesso calcio inglese che lo affossò uscendone in fretta dopo aver aderito. In fondo a Londra e dintorni non ne avevano bisogno, anzi.

E se è vero che la Champions League è cosa di potentati che si allargano anche al di fuori dell’Inghilterra, ma si restringono sempre di più, quello che accade nel ceto medio-alto del calcio europeo è una progressiva ed evidente trasformazione in periferia dell’Impero. Tradotto: alzare la coppa delle grandi orecchie rimane un’impresa anche per chi arriva dalla ricchissima Premier League perché in giro per l’Europa resistono multinazionali come Real Madrid, Barcellona, Psg e Bayern Monaco che hanno fatturati da… calcio inglese, ma per tutte le altre sta diventando difficile se non impossibile anche solo farsi largo per emergere.

Ecco come la Premier League può qualificare 9 squadre in Europa

E’ sufficiente dare un’occhiata a cosa è successo in questa stagione. La Premier League è partita già con 6 squadre nella competizione principale e 5 di queste (Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City) si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, raggiunte poi dal Newcastle passato dai playoff dopo aver concluso la prima fase 12°. In Europa League l’Aston Villa ha vinto e il Nottingham Forest si è dovuto fermare in semifinale solo perché accoppiato ai connazionali, mentre in Conference League il Crystal Palace si giocherà il trofeo contro il Rayo Vallecano.

Un anno fa le “altre” due coppe rispetto alla Champions League erano state proprietà di Chelsea e Tottenham. Insomma, un dominio ormai ciclico di cui si fatica a vedere la fine e non solo per la sgangherata Serie A. Se gli incastri dell’ultimo turno della Premier League saranno favorevoli, lo scenario si ripeterà anche nei prossimi mesi.