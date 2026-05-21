Addio Opec: il vero motivo per cui gli Emirati, sul petrolio, hanno scelto l’asse con USA e Israele

Lo scorso 1° maggio 2026 passerà alla storia come il giorno in cui il deserto ha tremato, non per un sisma, ma per un annuncio che ha ridisegnato i confini del potere globale. Gli Emirati Arabi Uniti, per decenni pilastro dell’Opec, hanno scelto di percorrere la propria strada, abbandonando il cartello che, dal 1960, detta il ritmo del battito cardiaco dell’economia mondiale. Non è stata una scelta impulsiva, ma il culmine di una metamorfosi silenziosa che vede Abu Dhabi trasformarsi da semplice membro del gruppo a protagonista solitario e ambizioso.

Per capire la portata della rottura, bisogna partire da una constatazione semplice: gli Emirati non sono usciti perché improvvisamente diventati ribelli. Ma perché sono diventati troppo grandi per restare disciplinati. Negli ultimi anni, Abu Dhabi ha fatto quello che ogni buon manuale di economia suggerirebbe a un Paese ricco di risorse: ha investito per produrne di più. Circa 150 miliardi di dollari per portare la capacità verso i 5 milioni di barili al giorno. Una cifra che, già da sola, basterebbe a spiegare l’irritazione crescente verso le quote bloccate Opec.

Addio Opec: gli Emirati lasciano il cartello del petrolio

Il problema è che l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio non è una cooperativa neutrale. È un sistema gerarchico, dove l’Arabia Saudita detta la linea e gli altri, con variazioni sul tema, si adeguano. E qui nasce la frattura. Già nel 2021, quando le tensioni interne al cartello erano emerse con chiarezza, il ministro dell’Energia emiratino, Suhail al-Mazrouei, aveva lasciato intendere il disagio con parole insolitamente dirette: «Abbiamo bisogno di condizioni più eque che riflettano la nostra capacità produttiva».

All’epoca sembrava una richiesta tecnica. Col senno di poi, era un preavviso di addio. Il punto non è che Abu Dhabi e Riyadh siano diventate nemiche. Sarebbe una semplificazione da talk show. Il fatto è che non sono più strategicamente allineate. L’Arabia Saudita ha una road map chiara: mantenere prezzi relativamente alti attraverso il controllo dell’offerta. È una politica che funziona per chi ha bisogno di massimizzare il valore del barile.

Gli Emirati, invece, stanno giocando una partita diversa: monetizzare il più possibile oggi per finanziare il dopo-petrolio. Più volumi, meno vincoli, più flessibilità. Due visioni incompatibili dentro il medesimo schema. Soprattutto adesso che il cartello non ha più il controllo assoluto di prezzi e livelli di estrazione. Un diplomatico del Golfo, citato da ambienti finanziari internazionali, ha riassunto la divergenza con una frase che suona quasi come una sentenza: «Riyadh vuole controllare il prezzo, Abu Dhabi vuole controllare il futuro».

E quando il futuro entra in conflitto con il presente, qualcuno prima o poi esce dalla stanza.

Sicurezza e alleanze: il nuovo asse geopolitico nel Golfo

Ma se l’economia spiega molto, la sicurezza spiega tutto. Nel Golfo, la parola chiave, infatti, non è “produzione”. È “sopravvivenza strategica”. E, in questo contesto, la presenza dell’Iran dentro l’Opec è diventata sempre più problematica per gli Emirati. Tra droni, tensioni e minacce indirette, il quadro è cambiato. Il passaggio cruciale resta lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota enorme del petrolio mondiale. Quando l’equilibrio di quel passaggio diventa instabile, tutta la logica del cartello vacilla.

Daniel Yergin, considerato il più grande esperto mondiale di oro nero, ha osservato in più occasioni come la geopolitica del petrolio sia tornata centrale: «L’energia è di nuovo al centro delle relazioni internazionali, ma in un contesto molto più frammentato rispetto al passato». Insomma, meno regole condivise, più interessi divergenti. Gli Emirati, nel dubbio, hanno scelto di non dipendere da un sistema che include chi contribuisce a destabilizzare la loro area vitale.

E qui la storia cambia livello. Perché l’uscita dall’Opec non è solo una scelta economica o di sicurezza. È un riallineamento strategico. Gli Accordi di Abramo hanno aperto una porta che ora viene attraversata completamente. Gli Emirati non stanno solo normalizzando i rapporti con Israele. Stanno costruendo un asse che include energia, tecnologia e difesa. E, soprattutto, stanno spostando il baricentro delle loro alleanze verso gli Stati Uniti (di poche settimane fa l’annuncio di un piano di investimenti miliardario della compagnia petrolifera statale, Adnoc, negli Usa lungo la filiera del gas naturale). L’ex inviato americano per l’energia, Amos Hochstein, aveva già sottolineato in passato un concetto chiave: «Mercati energetici più aperti e meno soggetti a coordinamento restrittivo sono fondamentali per la stabilità globale». È una posizione che oggi trova una traduzione concreta nelle “dimissioni” emiratine.

Nel frattempo, la cooperazione con Tel Aviv sul piano militare – incluso il famoso Iron Dome come sistema antimissile – ha aggiunto un ulteriore livello: l’energia non è più solo commercio, è sicurezza condivisa. E arriviamo al punto che mette a dura prova la solidità degli scambi: gli Emirati escono, promettono più petrolio, ma il prezzo resta alto.

Il mercato e la scommessa sul futuro energetico globale

Il Brent, arroccato per molto tempo sopra la soglia di 110 dollari, è la prova evidente che il mercato non legge i manuali. La spiegazione è brutale nella sua semplicità: il petrolio non si teletrasporta. Deve passare per rotte fisiche, e quelle rotte oggi sono instabili. Finché lo Stretto di Hormuz resta sotto pressione, ogni barile disponibile porta con sei un premio di rischio.

Il ceo di Eni, Claudio Descalzi, ha più volte ribadito un concetto che oggi suona profetico: «Il prezzo dell’energia riflette sempre più la geopolitica, non solo la domanda e l’offerta».

Infatti il mercato, portando le quotazioni alle stelle nelle settimane scorse, non ha prezzato solo il petrolio. Ha prezzato la possibilità che quel petrolio non arrivi. Ma attenzione a non fermarsi alla fotografia del momento. Il film è appena iniziato. Quando le tensioni si allenteranno e le rotte torneranno sicure, gli Emirati potranno finalmente liberare la loro capacità produttiva. E lì cambierà tutto. L’Opec+ (guidato dai Sauditi cui si sono aggiunti i russi portando a venti i produttori rappresentati) perderà una fetta significativa della sua capacità di controllo. Il mercato diventerà più competitivo, più volatile, meno prevedibile.

Il Venezuela, secondo Paese al mondo per riserve, entrato stabilmente sotto l’ombrello Usa renderà ancora meno efficace l’azione del cartello. Un’analisi ricorrente tra le grandi banche d’investimento sintetizza così lo scenario: «L’uscita degli Emirati introduce una dinamica strutturalmente ribassista nel medio periodo». In altre parole: oggi paghiamo il rischio, domani pagheremo l’abbondanza.

E spesso, l’abbondanza è altrettanto destabilizzante quanto la scarsità. L’Opec+ subirà una metamorfosi totale che farà dimenticare tutte le preoccupazioni odierne sul caro-energia. Da regista del mercato a uno degli attori. Da sistema di controllo a piattaforma di coordinamento imperfetto. E questo cambia tutto, soprattutto per chi investe. Perché il gioco petrolifero diventa meno prevedibile e più politico.

L’impatto sulla transizione verde diventerà amletico: varrà la pena puntare ancora sul green deal, con tutti gli investimenti che comporta, o non sarà più semplice giocare sulle divisioni dei Paesi produttori per avere energia a basso prezzo? Quando l’offerta diventa abbondante il coltello passa inevitabilmente in mano al compratore. In questo caso Europa, Giappone, Cina.

Un altro passaggio di Daniel Yergin coglie bene il senso della transformação: «Stiamo entrando in un’era in cui la sicurezza energetica sarà definita da relazioni bilaterali più che da istituzioni multilaterali». Ed è esattamente quello che stanno facendo gli Emirati. Alla fine, tutta questa storia si può riassumere con un’immagine semplice. Per decenni, il petrolio è stato gestito come un club esclusivo: pochi membri, regole condivise, decisioni coordinate. Oggi somiglia sempre più a un bazar fra i tanti diffusi nel mondo arabo: più attori, più concorrenza, meno disciplina.

Gli Emirati hanno capito prima degli altri che il club non conveniva più. E se ne sono andati. Senza drammi, senza strappi, ma con una chiarezza che nel mondo dell’energia è merce rara.

Perché nel deserto, alla fine, sopravvive chi sa quando è il momento di battere una nuova carovaniera. E soprattutto, chi ha abbastanza petrolio – e abbastanza ambizione – per farlo senza chiedere il permesso.