Le ragazze del volley inarrestabili. La corsa verso il Mondiale continua

Battuta anche la Polonia 3-0: Egonu, Silla e De Girolamo super. Per il team guidato da Julio Velasco è la trentaquattresima vittoria consecutiva e sabato nella semifinale sfideranno la vincente tra Brasile e Francia

Inarrestabili. Chi si mette sulla strada delle ragazze della pallavolo dell’Italia viene spazzata via. Un dominio assoluto quello che le giocatrici di Julio Velasco stanno dimostrando nel Mondiale che si sta svolgendo in Thailanda. Nei quarti di finale contro la Polonia un’altra vittoria senza discussione e senza perdere un set (25-17, 25-21, 25-18). Il percorso delle azzurre è stato finora perfetto: vittoria all’esordio sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva contro Cuba (3-0) e, per chiudere la Pool B a Phuket, Danesi e compagne hanno battuto il Belgio (3-1) staccando il pass per gli ottavi di finale da prime del girone. Nel primo match a eliminazione diretta disputato a Bangkok, l’Italia ha poi battuto la Germania (3-0). La Polonia, dopo la vittoria all’esordio sul Vietnam (3-1) e quella sul Kenya (ancora 3-1) nella seconda giornata della Pool G, ha conquistato il primato nel girone battendo al tiebreak la Germania. E sempre al quinto set è arrivata anche la vittoria negli ottavi sul Belgio. Troppa differenza tra le due squadre, le azzurre hanno dominato in attacco e giocato benissimo in difesa.

Egonu e Silla super, De Gennaro difende

Funziona tutto nella squadra di Julio Velasco che interviene poche volte durante la partita quando le ragazze hanno piccoli passaggi a vuoto. Il gioco scorre fluido e sulla potenza di Egonu e Silla le polacche sono sempre in difficoltà. Ma le azzurre hanno ottime percentuali anche a muro con Paola e Fahr. De Girolamo è bravissima in difesa e Orro è molto precisa nel distribuire il gioco. La partita la chiude un attacco di Fahr, l’Italia è in semifinale e aspetta di conoscere il suo avversario, domani alle 12 si sfidano Brasile e Francia con le sudamericane favorite.