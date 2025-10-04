Lampo Russell, che flop le Ferrari Leclerc: “Non so più cosa dire”

La rinascita della Mercedes, la conferma delle speranze di Verstappen di riaprire la corsa al titolo mondiale e la consapevolezza delle Mc Laren che la superiorità della prima parte della stagione non c’è più e ora bisogna cercare di gestire il finale. E poi le Ferrari. Che dal primo gran premio a oggi continuano a deludere. Mentre gli altri team hanno avuto alti e bassi nel corso della stagione (la Mercedes per esempio a lungo anonima è tornata competitiva) le Rosse sono ormai in una zona grigia di assoluta depressione con Leclerc e Hamilton che non riescono a tirare fuori niente di buono, nè in prova nè tanto meno in gara. Una lenta agonia, siamo sicuri che tutti quelli che lavorano a Maranello non vedano l’ora che la stagione finisca.

Russell in pole

George Russell conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio di Singapore. Settima pole in carriera per l’inglese, autore di due giri strepitosi nel Q3 e che ha firmato il nuovo record della pista in 1’29”158. Dietro di lui Max Verstappen, nervoso a fine sessione per aver commesso un errore nel suo ultimo tentativo. Poi PIastri, comunque contento per aver tenuto alle spalle il compagno di scuderia (e primo avversario per il Mondiale piloti) Lando Norris. Sessione di prova anomala con l’impressione che molti team potessero giocarsi la pole. Tutti tranne le Ferrari, lontane dai tempi dei migliori. Lewis Hamilton ha chiuso con il sesto tempo e partirà quindi dalla terza fila, mentre Charles Leclerc, in difficoltà già nelle libere di venerdì non è andato oltre il settimo tempo. Ottima prestazione per Kimi Antonelli, a dimostrazione della ritrovata competitività della Mercedes ma anche del talento del diciannovenne pilota italiano che ha ottenuto il quarto tempo. E pensare che teoricamente quella di Singapore doveva essere una pista favorevole alla Ferrari rispetto alla Mercedes, diretta concorrente per il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

Leclerc senza parole

Tutta la delusione di Charles Leclerc ai microfoni di Sky dopo la fine delle prove a Singapore: “È stato un weekend difficilissimo, nelle FP1 è andata bene, eravamo anche abbastanza veloci perché non è che eravamo al limite o niente d’altro, anzi avevamo un po’ di margine. Dopo abbiamo dovuto fare per forza delle modifiche alla macchina e dopo dalle FP2 in poi abbiamo faticato tanto. C’è sempre una spiegazione, ma alla fine le spiegazioni non sono buone abbastanza. Quando un team come la Mercedes che sulla carta dovrebbe faticare sul caldo in una pista come questa la mette in pole, non è che abbiamo da trovare scuse, dobbiamo fare meglio. Non so più cosa dire, mi spiace tanto, ce l’ho messa tutta, ma la macchina era veramente difficile da guidare”.