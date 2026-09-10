L’abbraccio di Napoli all’Italvolley, che spettacolo in piazza del Plebiscito

Sempre più vicini alla gente, la pallavolo è già uno sport popolarissimo e in Italia sia le donne che gli uomini raccolgono grandi risultati a ogni manifestazione importante. Dopo l’argento delle azzurre di Velasco agli Europei adesso tocca alla squadra di Fefè De Giorgi andare a caccia del titolo europeo in questa edizione itinerante che vede l’esordio dell’Italia in piazza del Plebiscito a Napoli davanti a seimila spettatori tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un evento che in città già ieri si faceva sentire visto che all’allenamento hanno assistito migliaia di persone in quello spazio che i napoletani attraversano prima di scendere verso il mare. Lì il popolo azzurro ha festeggiato gli scudetti di Maradoina e poi quelli di Spalletti e Conte, lì stasera Napoli si ritroverà per far sentire il syuo calore alla squadra campione del mondo in carica.

Nuovo impianto

Dopo ferragosto sono iniziati i lavori per realizzare questo nuovo impianto, proprio davanti alla Basilica di San Francesco di Paola, un investimento importante che ha rischiato di andare perso per il maltempo ma che alla fine è stato realizzato in tempo per la sfida tra Italia e Svezia. Sarà una serata speciale come sottolinea il sindaco di Napoli Manfredi: “Sarà un evento unico destinato a restare nella storia della pallavolo nazionale e internazionale“. Evitato il rischio di dover ricorrere al PalaSele di Eboli che avrebbe accolto l’evento in caso di maltempo, saranno 5.932 i fortunati possessori del biglietto che potranno assistere all’evento in piazza del Plebiscito. La presenza di Sergio Mattarella dà un tocco in più alla serata, il presidente della Repubblica è un grande appassionato di sport e probabilmente alla fine della partita si fermerà per un saluto agli azzurri di Fefè De Giorgi.