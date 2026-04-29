La Formula 1 torna in pista a Miami Antonelli, Ferrari e le nuove regole

Il grande circo della Formula 1 si rimette in movimento. Tutti in Florida, a Miami dove da venerdì con le prove libere prenderà il via il quarto gran premio della stagione. Nel calendario della Fia doveva essere il sesto, ma il conflitto in Medio Oriente ha fatto annullare gli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita, regalando ai team e ai piloti un imprevisto mese di stop. Ma nessuno è andato in vacanza, anzi nelle officine i meccanici hanno lavorato giorno e notte per arrivare alla ripresa della stagione ancora più competitivi. Già perchè nel frattempo sono state introdotte nuove regole dopo le polemiche dei primi gran premi per la gestione della potenza elettrica ed è logico aspettarsi novità importanti sulle monoposto.

La Ferrari

A Maranello hanno lavorato forte sulla SF-26, quella che vedremo in Florida sarà profondamente diversa rispetto a quello già competitiva nei primi tre gran premi ma ancora un pò lontana dalle Mercedes. Cambiamenti nell’avantreno e nel retrotreno: aggiustamenti che erano già previsti per il Bahrain ma che poi sono stati ulteriormente perfezionati nelle cinque settimane in cui non ci sono state gare. La Ferrari ha testato le novità della macchina nel filming day di Monza, duecento chilometri in pista per Charles Leclerc e Lewis Hamilton con molti dati raccolti e che saranno fondamentali per lo sviluppo della macchina. Le modifiche apportate al software di gestione dell’energia sono il punto principale, per migliorare la ricarica del power unit.

“Da Miami un altro campionato”

Tutti si aspettano una Ferrari al livello delle Mercedes, anche lo stesso team principal di Maranello Vasseur a Suzuka aveva detto: “Da Miami inizia un altro campionato”. In realtà non tutte le novità regolamentari introdotte dalla Fia saranno utilizzate nel gran premio in Florida, dove la vera differenza rispetto al passato sarà nella gestione dell’energia in prova, per permettere ai piloti di spingere sul giro secco. Soltanto dal gran premio di Monaco di inizio giugno invece si potrà assistere all’introduzione dell’Aduo, il meccanismo di bilanciamento delle prestazioni. Ovviamente anche gli altri team sono pronti a proporre novità: la Mc Laren ad esempio che è sembrata in difficoltà nei primi gran premi potrebbe introdurre una nuova ala posteriore simile alla “macarena” che la Ferrari dovrebbe far debuttare proprio a Miami.

Si riparte da Antonelli

E la Mercedes? Toto Wolf non sta di sicuro con le mani in mano anche se sa che le frecce d’argento in questo momento sono più veloci di tutte le avversarie. Il team principal della casa tedesca si coccola il talento del nostro Kimi Antonelli, grande protagonista della prima parte della stagione e intenzionato a puntare al titolo mondiale piloti pur sapendo di avere in casa l’avversario più pericoloso, George Rusell. Kimi dopo qualche giorno di riposo a San Marino si è allenato in palestra: “Mi sono concentrato molto sul migliorare la partenza e poi sull’aspetto fisico con palestra e sport perchè la stagione sarà molto lunga e soprattutto la seconda parte sarà molto dura