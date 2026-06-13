Barcellona, gran pole di Russell Prima fila Hamilton e Kimi terzo

La terza pole della stagione per Russell e Kimi Antonelli per la prima volta fuori dalla prima fila perché tra le due Mercedes si infila un brillante Lewis Hamilton con la Ferrari. A Barcellona cambiano in parte gli scenari rispetto a Montecarlo, Russell piazza il giro perfetto e precede di 64 millesimi l’inglese della Ferrari, terzo il giovane leader del Mondiale al quale non si può chiedere di essere sempre davanti a tutti. Il quarto tempo di Norris con la Mc Laren testimonia i miglioramenti del campione del mondo in carica, mentre per Charles Leclerc continua il momento nero. Il monegasco ha urtato barriera durante il giro di lancio nella Q3 e ha realizzato così il decimo tempo, partirà dalla quinta fila, lontanissimo dai migliori. Leclerc a questo punto dovrà cercare di realizzare una disperata rimonta, ma è chiaro che la sua sarà una gara ad handicap.



Ferrari a due facce

Continua lo splendido momento di Lewis Hamilton, che si infila tra le due Mercedes alla fine di una sessione di prove perfetta. Domani partendo dalla prima fila ha una chance per riportare la Ferrari alla vittoria che manca da tropo tempo. Tutto negativo invece per Leclerc. Il monegasco è infatti finito rovinosamente a muro in curva 4 al via del Q3, chiudendo in anticipo la sua qualifica. Domani sarà decimo al via, salvo penalizzazioni in griglia dovute a eventuali modifiche alla sua vettura prima della gara. “Come sto? Vengo a parlare ma ho tanta vergogna perché gli ultimi sono stati weekend difficili. Conosco le ragioni, arrivavo con cambiamenti e già da FP2, FP3 sentivo tanta fiducia. Non ho parole, ho solo vergogna, onestamente. Il potenziale per la pole c’era, il feeling c’era. Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4, che è stato un po’ il punto debole della qualifica in Q2, eravamo più forti in tutte le curve, a parte la 4, ho provato qualcosa, però non ci sono scuse. Mi dispiace tantissimo per i tifosi. Per la gara sono comunque ottimista sul fatto che posso tornare. La vittoria sarebbe il minimo che potrei fare per scusarmi, ma forse neanche. Se anche andassi