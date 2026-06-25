La Ferrari con il motore più potente Russell: “Hamilton è una minaccia”

La Formula 1 riparte dall’Austria e gli occhi sono tutti sulle Rosse che potranno usufruire dell’Aduo. Lewis e Leclerc più veloci in rettilineo grazie a sette cavalli in più

L’allarme lo lancia George Russell nel media day del gran premio d’Austria in programma nel week-end sul circuito di Spielberg. L’inglese della Mercedes non ha nascosto la preoccupazione per la crescita della Scuderia di Maranello e per il ruolo che l’ex compagno di squadra Lewis Hamilton sta svolgendo all’interno del progetto tecnico del Cavallino. “Sicuramente Lewis è una grande minaccia. La Ferrari è una grande minaccia. Ho la sensazione che la Ferrari stia arrivando e Lewis sia in prima linea in questa crescita”. La vittoria del sette volte campione del m ondo a Montmelò dopo il secondo posto a Montecarlo ha riportato la Ferrari al centro del palcoscenico. Dopo l’inizio di stagione dominato dalla Mercedes e da Kimi Antonelli, le Rosse sono tornate competitive anche se la crescita di Lewis Hamilton è arrivata insieme agli errori di Charles Leclerc, per due volte di seguito fuori pista, prima a Monaco e poi a Barcellona.

Antonelli non è preoccupato

Meno preoccupato degli avversari e della possibile minaccia della Ferrari è sembrato Kimi Antonelli. L’italiano leader del mondiale dopo il ritiro di Barcellona vuole tornare protagonista: “Questo weekend portiamo un nuovo pacco batteria con aggiornamenti per risolvere i problemi di affidabilità, speriamo che questo ci aiuti a rimettere le cose a posto. Come squadra questo elemento ci ha fatto perdere parecchi punti e andava trovata una soluzione in fretta. Non si tratta di un aggiornamento per incrementare le nostre performance, è solo sul software… e credo ci sia qualcosa anche a livello di hardware, ma si tratta esclusivamente di un aggiornamento per l’affidabilità”.

Sette cavalli in più per la Ferrari

Ma al di là delle dichiarazioni dei piloti Mercedes gli occhi di tutti saranno sulle Ferrari. Le macchine di Maranello nel Red Bull Ring in Austria potranno giocarsi il primo gettone dell’Aduo per aumentare la potenza del suo motore. Di cosa si tratta? E’ un meccanismo introdotto dalla Fia per consentire ai motoristi in difficoltà di ridurre il divario prestazionale rispetto ai migliori. La Ferrari, in base alle analisi, è risultata in deficit di potenza con un gap compreso tra il 4 e il 6 %. Questo ha consentito alla Ferrari di avere due step aggiuntivi in questa stagione e altrettanti nella prossima. Le modifiche dovrebbero portare ad un aumento della potenza del motore di circa sette cavalli.

Il refrigerante per i piloti

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 è stato classificato dalla Fia come evento ad alto rischio caldo, a causa delle previsioni meteo che indicano temperature superiori ai 31°C durante il fine settimana di gara.La decisione dell’organo di governo della Formula 1 comporta l’attivazione di misure specifiche per la tutela dei piloti, tra cui la possibilità di utilizzare un kit di raffreddamento obbligatorio. Il sistema prevede la circolazione di un liquido refrigerante, come il glicole, attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara.