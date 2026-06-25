Diesel Euro 5, la trappola dell’usato: le auto da controllare prima di comprare

Dal 1° ottobre 2026 una parte consistente del mercato dell’usato rischia di diventare improvvisamente molto meno appetibile. Non perché quelle auto smetteranno di funzionare. Ma perché, in molte città del Nord Italia, potrebbero smettere di poter circolare nei giorni feriali. Il nodo è quello dei diesel Euro 5, vetture generalmente immatricolate tra il 2011 e l’agosto 2015, che dal prossimo anno saranno interessate dalle nuove limitazioni strutturali alla circolazione in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

La questione non riguarda soltanto chi possiede già una di queste auto. Riguarda soprattutto chi oggi sta pensando di comprarne una usata, magari attirato da un prezzo apparentemente conveniente, da un modello ancora valido o da un marchio premium che conserva un certo fascino sul mercato. Il rischio, però, è evidente: pagare a prezzo pieno una vettura destinata a perdere valore e, nei casi peggiori, poco utilizzabile proprio negli spostamenti quotidiani.

In Lombardia, il tema è particolarmente concreto. Dal 1° ottobre 2026 le limitazioni per le autovetture diesel Euro 5 scatteranno nelle aree urbane dei Comuni con più di 100.000 abitanti: Milano, Brescia, Monza e Bergamo. Il fermo si applicherà nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30. Per chi entra ogni giorno in città per lavorare, studiare o accompagnare i figli, non si tratta quindi di un dettaglio burocratico, ma di un cambiamento destinato a pesare sulla vita quotidiana.

Un’auto usata su sette è già a rischio svalutazione

A fotografare il fenomeno è l’ultima analisi di CARFAX, società specializzata nello storico dei veicoli, realizzata sui controlli targa effettuati sul portale italiano tra il 1° gennaio e il 3 maggio 2026. Su oltre 100.000 veicoli verificati, più di 14.000 appartengono alla classe ambientale Euro 5: il 14% del totale, in pratica un’auto su sette.

È un dato che racconta molto più di una semplice fotografia statistica. Significa che, mentre la normativa si avvicina, il mercato continua a muovere una quantità rilevante di vetture che potrebbero presto diventare problematiche per chi vive o lavora nei principali centri urbani del Nord. Il prezzo di acquisto, in questi casi, non può più essere valutato soltanto in base a marca, modello, chilometraggio e condizioni generali. La classe ambientale diventa un elemento decisivo.

Fino a poco tempo fa, per acquistare un’auto usata bastava — almeno in teoria — controllare motore, carrozzeria, manutenzione, chilometri e numero di proprietari. Oggi non basta più. Prima ancora di sedersi al tavolo della trattativa, bisogna capire se quell’auto potrà davvero essere usata dove serve. Perché un diesel Euro 5 può sembrare ancora perfettamente conveniente sulla carta, ma diventare un pessimo affare se chi lo compra deve entrare ogni giorno a Milano, Brescia, Monza, Bergamo, Torino, Bologna, Verona o in altri centri interessati dalle restrizioni.

Auto più vecchie, più chilometrate e spesso con storici critici

Il problema non è soltanto normativo. È anche meccanico e commerciale. Secondo i dati CARFAX, le auto Euro 5 controllate hanno in media 12 anni di anzianità, contro i 9 anni del campione generale. Hanno inoltre percorso in media 146.000 chilometri, quasi 30.000 in più rispetto alla media complessiva, ferma a 117.000 chilometri.

Non solo. Il 64% delle Euro 5 analizzate presenta almeno un fattore di rischio nello storico, contro il 52% del totale dei veicoli controllati. Ancora più significativo il dato su incidenti e danni: il 57% delle Euro 5 ha avuto sinistri o danni documentati, rispetto al 43% della media generale.

La fotografia è chiara. Molte di queste vetture sono arrivate all’ultima parte del loro ciclo di vita commerciale proprio nel momento in cui le nuove regole sulla circolazione rischiano di renderle meno desiderabili. Ed è qui che si apre la trappola per l’acquirente: comprare oggi un usato Euro 5 senza verificarne classe ambientale, chilometraggio reale, danni pregressi e valore residuo significa esporsi a una doppia perdita. Da una parte il limite alla circolazione. Dall’altra una possibile svalutazione accelerata.

I marchi più esposti: Fiat guida, ma il nodo è anche premium

Tra i marchi più presenti nei controlli CARFAX sulle Euro 5, Fiat guida la classifica con il 13% del totale. Seguono Audi con il 10%, BMW con il 9%, Mercedes con l’8% e Volkswagen con l’8%. Insieme, questi cinque costruttori rappresentano quasi la metà delle vetture Euro 5 verificate.

Il dato più interessante, però, riguarda i fattori di rischio. Le percentuali più alte si registrano proprio tra i marchi premium tedeschi: BMW arriva al 78% di veicoli con almeno un’anomalia nello storico, Audi al 77%, Mercedes al 74%, Volkswagen al 65%. Fiat, pur essendo il marchio più rappresentato, si ferma al 60%.

Il paradosso è evidente. Le auto premium tendono a conservare più a lungo valore e desiderabilità, quindi restano sul mercato anche dopo molti anni e molti chilometri. Ma proprio questa longevità commerciale può diventare un’arma a doppio taglio. Una berlina tedesca o un SUV premium Euro 5 possono sembrare un affare perché costano molto meno rispetto al nuovo, ma spesso portano con sé chilometraggi elevati, manutenzioni costose e uno storico da verificare con grande attenzione.

Per questo, davanti a un usato premium diesel Euro 5, la domanda non deve essere soltanto “quanto costa?”. Deve essere: dove potrò usarlo, per quanto tempo, con quale rischio di svalutazione e con quale storia alle spalle?

I modelli sotto la lente: Panda, 500, Giulietta, Golf e BMW Serie X

Scendendo nel dettaglio dei modelli, la Fiat Panda è la vettura Euro 5 più controllata in assoluto: rappresenta il 3% del totale dei controlli e il 25% delle verifiche relative al marchio Fiat. Segue la Fiat 500, anch’essa al 3%. Sono due modelli popolari, diffusissimi, facili da rivendere e spesso cercati da chi vuole un’auto compatta da città. Proprio per questo, però, il controllo della classe ambientale diventa fondamentale: una city car diesel Euro 5, se usata tutti i giorni in un centro urbano soggetto a limitazioni, può perdere gran parte della sua utilità.

Il caso più significativo è però quello dell’Alfa Romeo Giulietta. Secondo l’analisi, il 59% di tutte le Giulietta verificate su carfax.it appartiene alla classe Euro 5. Una concentrazione altissima, che rende il modello particolarmente sensibile al tema delle restrizioni. La Giulietta resta un’auto amata, ancora ricercata dagli appassionati del marchio e da chi cerca una compatta con personalità. Ma proprio per questo rischia di diventare una delle vetture da controllare con maggiore attenzione prima dell’acquisto.

Completano la lista la Volkswagen Golf e i modelli della Serie X di BMW. Anche qui il discorso è simile: sono auto che mantengono un certo richiamo sul mercato, ma che, se diesel Euro 5, possono trasformarsi in un acquisto delicato per chi vive nelle regioni del bacino padano.

Tra i modelli analizzati, l’età media resta intorno ai 12 anni, mentre il chilometraggio oscilla dai 114.000 chilometri della Fiat 500 ai 167.000 chilometri dei SUV BMW. Anche la quota di veicoli con fattori di rischio è elevata: si va dal 53% della Panda fino al 66% dei modelli BMW Serie X.

Quali auto non comprare alla cieca

Il punto non è demonizzare tutti i diesel Euro 5. In alcuni casi possono ancora avere senso, soprattutto per chi vive fuori dalle aree soggette a blocco, usa l’auto su percorsi extraurbani o ha bisogno di un veicolo economico per un periodo limitato. Ma comprare oggi un diesel Euro 5 senza fare verifiche è un azzardo.

La cautela deve essere massima quando l’auto viene proposta come “occasione” in Lombardia, Piemonte, Veneto o Emilia-Romagna; quando il prezzo sembra troppo conveniente rispetto al mercato; quando il venditore minimizza il tema della classe ambientale; quando il modello è una Panda, una 500, una Giulietta, una Golf o un SUV premium tedesco diesel; quando il chilometraggio supera abbondantemente i 140.000 o 160.000 chilometri; quando non è chiaro lo storico di manutenzione o non sono documentati eventuali incidenti.

Il vero consiglio, più che “non comprare”, è “non comprare alla cieca”. Prima di firmare, bisogna verificare la classe ambientale sul libretto, controllare la compatibilità con le regole del Comune in cui si vive o si lavora, valutare eventuali sistemi come Move-In dove disponibili e soprattutto ricostruire la storia del veicolo. Un’auto può sembrare in ordine durante una prova su strada e nascondere comunque incidenti, passaggi di proprietà anomali, chilometraggi incoerenti o vincoli amministrativi.

Il blocco cambia il valore reale dell’auto

Il mercato dell’usato vive spesso su una percezione molto semplice: se l’auto funziona, vale. Ma la transizione ambientale sta cambiando questa logica. Un’auto può funzionare benissimo e valere comunque meno perché non può più entrare nelle città dove serve davvero.

Il blocco dei diesel Euro 5 non è quindi soltanto una misura ambientale. È un acceleratore di svalutazione. Chi possiede già una vettura di questo tipo dovrà capire se tenerla, venderla prima che il mercato incorpori completamente il rischio o usarla soltanto fuori dalle zone limitate. Chi invece sta acquistando deve trattare il prezzo tenendo conto non solo dello stato dell’auto, ma anche della sua vita residua reale.

Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, sintetizza così il passaggio: «Il blocco dei diesel Euro 5 rappresenta un passaggio importante e ormai inevitabile per il mercato italiano dell’usato. La mobilità sta cambiando e il mercato non potrà che adeguarsi». Secondo Arban, chi compra un’auto di seconda mano deve basarsi su informazioni reali, perché il controllo targa non indica soltanto la classe ambientale, ma può far emergere elementi decisivi come incidenti pregressi e incongruenze nel chilometraggio.

È il nuovo manuale di sopravvivenza dell’usato. Non basta più cercare l’auto giusta. Bisogna cercare l’auto che potrà ancora circolare.