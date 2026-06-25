Cleopatra arriva a Milano: la mostra immersiva che sfida duemila anni di miti

Per oltre duemila anni è stata raccontata come un’irresistibile seduttrice, protagonista di una delle storie d’amore più celebri dell’antichità e simbolo di un fascino capace di cambiare il corso della storia. Eppure, dietro il mito costruito dalla propaganda romana, dalla letteratura e dal cinema, si nasconde una figura molto più complessa. Sovrana colta, abile diplomatica e raffinata stratega politica, Cleopatra VII torna oggi al centro di un nuovo racconto che punta a distinguere la leggenda dalla realtà attraverso il linguaggio della ricerca archeologica e delle tecnologie immersive.

Nasce con questo obiettivo Cleopatra: The Truth, la nuova mostra immersiva che aprirà al pubblico nel novembre 2026 presso CityOval Milano, il nuovo spazio dedicato a grandi eventi ed esperienze culturali all’interno del quartiere CityLife. Più che una tradizionale esposizione, il progetto si presenta come un viaggio immersivo che intreccia archeologia, ricostruzione storica, installazioni digitali e narrazione contemporanea per accompagnare il pubblico alla scoperta della vera Cleopatra.

A rendere il progetto particolarmente significativo è il suo solido impianto scientifico. La mostra nasce infatti dalle ricerche condotte negli ultimi vent’anni nel sito archeologico di Taposiris Magna dall’egittologo Zahi Hawass e dall’archeologa Kathleen Martinez, tra le massime studiose contemporanee della regina egizia. Le loro scoperte costituiscono il fondamento dell’intero percorso espositivo e permettono di raccontare Cleopatra alla luce delle più recenti evidenze archeologiche. Una figura ben diversa da quella tramandata dall’immaginario collettivo, che emerge come una donna di straordinaria cultura, capace di parlare diverse lingue, governare un regno in un momento di profonda instabilità geopolitica e difendere fino all’ultimo l’indipendenza dell’Egitto.

Lontano dall’idea di una semplice successione di sale con proiezioni, Cleopatra: The Truth punta a coinvolgere direttamente il visitatore attraverso ambientazioni immersive, ricostruzioni scenografiche e strumenti digitali pensati per trasformare la conoscenza in esperienza. È la filosofia che guida NPG Entertainment, la società nata dall’incontro tra Next Group e Pepper’s Ghost per sviluppare nuovi format di entertainment culturale. L’obiettivo è utilizzare la tecnologia non come elemento spettacolare fine a se stesso, ma come un linguaggio capace di rendere la storia più vicina, emozionante e comprensibile anche per un pubblico non specializzato.

La scelta di CityOval Milano come sede della mostra si inserisce nella volontà di fare del nuovo spazio di CityLife un punto di riferimento per grandi eventi culturali ed esperienze immersive. Il progetto è sostenuto da Generali, che vede in questa iniziativa un esempio di come i nuovi linguaggi digitali possano contribuire ad ampliare l’accesso alla cultura, creando occasioni di partecipazione e valorizzando il patrimonio storico attraverso modalità di fruizione contemporanee.