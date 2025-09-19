La Ferrari a Baku va velocissima Hamilton primo davanti a Leclerc

Il Gran Premio di Azerbaigian che si disputa nel week-end sul circuito di Baku è qualcosa di speciale per Charles Leclerc che qui nel 2017 ha conquistato i primi punti mondiali alla guida della Sauber e che nelle ultime quattro occasioni con la Ferrari è sempre partito dalla pole-position. Le sensazioni positive alla vigilia continuano perchè il monegasco ha ottenuto il secondo miglior tempo nelle prove libere, preceduto solo dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Una bella giornata insomma per le Ferrari dopo la cocente delusioni di Monza. Le Rosse sono ancora a caccia della prima vittoria in questa stagione e i due piloti di Maranello faranno di tutto perchè questo possa avvenire a Baku, un circuito tabù per Leclerc perchè nonostante la pole position delle ultime quattro edizioni non è mai riuscito a vincere il Gran Premio.

Sorpasso e controsorpasso

Nella prima giornata in Azerbaigian Hamilton e Leclerc si sono alternati al comando, fino a quando, a13 minuti dalla fine delle prove, Lewis ha migliorato di circa un decimo il tempo di Charles ed è andato davanti. Sono durate solo 31 minuti invece le prove per Lando Norris finito contro un muretto, mentre pochi minuti dopo a stessa sorte è toccata a Oscar Piastri. Ma c’è da giurare che nelle prove ufficiali i due piloti Mc Laren, grandi protagonisti della stagione, faranno di tutto per conquistare la prima fila. Insomma la partita è aperta, ma almeno per un giorno le Ferrari sono davanti a tutti e visto l’andamento della stagione non è poco. Dietro le Rosse le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bearman sulla Haas e Verstappen. Decimo e dodicesimo tempo per Norris e Piastri.