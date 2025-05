Sinner torna in pista a Roma: «Ma il mio obiettivo è Parigi»

Jannick al Foro Italico, sabato il primo incontro contro il vincitore della sfida Navone-Cinà: «Mi sarei aspettato un messaggio da qualche collega, ma non importa. Ho visto le foto che sono uscite, ma non ho nessuna relazione».

È tornato nel suo mondo. Il mondo del numero 1. Ecco Jannick Sinner al Foro Italico, tutta Roma aspetta solo di vederlo scendere in campo di nuovo.

Sarà sabato contro il vincitore della sfida tra l’argentino Navone e il baby talento azzurro Federico Cinà.

Quello sarà il primo test, ma l’azzurro tiene bassa l’asticella: «Voglio vedere come starò, ma l’obiettivo qui a Roma è di passare il primo turno. Il vero obiettivo è Parigi».

Tra gli allenamenti a Montecarlo e il gossip Jannick ha subito chiarito: «Sono sorpreso delle foto che sono uscite, sono buffe. Non ho nessuna relazione». Poi ha ammesso che nella squalifica della Wada c’era un’ulteriore restrizione: «Non potevo andare allo stadio a vedere partite di calcio o seguire i match dei miei amici piloti e del mio amico ciclista» riferendosi a Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi e Giulio Ciccone.

Per Sinner il lungo stop è servito anche per capire i rapporti con i suoi colleghi: «Alcuni mi hanno mandato messaggi che non mi aspettavo, da altri che invece credevo mi avrebbero scritto non è arrivato niente».

Sinner sa della pressione che c’è a Roma, ma sa anche come gestirla: «Non ho paura di andare in campo, ma mi interessa soprattutto sapere come sto. Vediamo che succede, mentalmente sono riposato ma devo mettermi in testa che ogni giorno avrò un avversario diverso da affrontare».

Per Sinner conta riprendere il suo percorso: «A me piace giocare a tennis, prendo le cose come vengono. Posso essere bravo anche in altre cose, ma soprattutto come persona non mi sento cambiato. Sicuramente mi sento più libero dell’anno scorso. Ho capito l’importanza delle persone che mi stanno intorno nella vita fuori dal tennis. Mi ricordo sempre da dove sono partito, un paesino di duemila persone. Trovarmi qui davanti a tantissime persone è tanta roba, ma credo di essere me stesso».