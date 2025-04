Jannik Sinner, la nuova fidanzata è Lara Leito. Scopri chi è

Modella, 31 anni, russa come la precedente. Vita e carriera della ragazza fotografata col numero uno del tennis mondiale

Fotografata al fianco di Jannik Sinner, tra abbracci e sguardi complici, Lara Leito è finita al centro della cronaca rosa. La presunta coppia si troverebbe a Monte Carlo, dove il campione di tennis vive e si allena.

Ma quello che tutti si chiedono è: chi è Lara Leito? Elegante, riservata, cosmopolita, la modella russa è abituata ai riflettori, ma ha sempre scelto di viverli con riservatezza.

L’infanzia e la carriera da modella

Nata in Russia il 5 gennaio 1994, Lara Leito (all’anagrafe Lara Leito Galkina) ha iniziato a lavorare nel fashion system da giovanissima, sfilando per brand di haute couture come Zuhair Murad, Georges Hobeika, Ermanno Scervino, Roberto Cavalli e Ulyana Sergeenko.

I suoi look, curati nei minimi dettagli, l’hanno resa un volto riconoscibile su red carpet internazionali, dal Festival di Cannes alle più importanti fashion week. La sua bellezza sofisticata, unita a un’attitudine elegante e riservata, ha inoltre contribuito a costruire un’immagine solida e coerente nel tempo.

Studi, arte e business

Oltre alla moda, Lara ha sempre investito nella formazione. Ha studiato Marketing, Comunicazione e Business Management, vivendo tra Russia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti. Un background cosmopolita che le ha permesso di sviluppare un approccio poliedrico al mondo creativo.

Negli ultimi anni ha affiancato alla carriera di modella anche quella di artista visiva, dedicandosi alla produzione di opere astratte e contenuti digitali dal forte impatto estetico. Le sue opere, spesso condivise sui social, riflettono una sensibilità visiva minimale, attenta all’equilibrio tra forma, luce e materia.

Il passato con Adrien Brody

Prima di essere associata a Jannik Sinner, Lara Leito è stata al centro di una relazione importante con l’attore Adrien Brody, premio Oscar per Il pianista. I due sono stati insieme per oltre sei anni, spesso presenti insieme a eventi cinematografici e galà internazionali.

La storia, iniziata nei primi anni 2010, si è chiusa in modo discreto: nonostante le voci su un possibile matrimonio, la coppia si è separata senza clamori né dichiarazioni pubbliche, in linea con la riservatezza che caratterizza entrambi.

Il legame con Jannik Sinner

Le foto pubblicate da Chi mostrano Lara e Jannik abbracciati e sorridenti tra le vie di Monte Carlo. Secondo fonti vicine al tennista, la frequentazione sarebbe recente ma già abbastanza solida da attirare l’attenzione dei paparazzi.

Lei, con passo leggero e look essenziale, sembra condividere con Sinner non solo la discrezione, ma anche una visione estetica affine.