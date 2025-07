Italia-Inghilterra: in quattro milioni davanti alla tv per vedere le azzurre

Gli italiani si sono innamorati delle donne del calcio e ancora una volta la partita delle azzurre ha vinto il confronto con gli altri programmi in prima serata. La semifinale Italia-Inghilterra giocata martedì sera a Ginevra e mandata in onda da Rai1 ha tenuto incollati davanti alla tv più di quattro milioni di italiani (4.077.000) con uno share del 27,4%. In generale i dati di ascolto delle partite della Nazionale femminile a questo Europeo sono stati buonissimi a dimostrazione che lo spettatore oltre ad essere incuriosito dal calcio in femminile si è anche appassionato perchè queste ragazze ci hanno sempre messo coraggio e cuore e forse avrebbero meritato di giocare la finale.

Orgoglio azzurro

La Nazionale diretta da Andrea Soncin è una felice sintesi tra il passato delle veterane Bonansea, Giuliano e Girelli e le giovani leve proiettate in un calcio femminile che in Italia era prima un fenomeno di nicchia e adesso può diventare popolare grazie a queste ragazze finalmente riconoscibili dalla massa dei tifosi. Il simbolo della modernità è la storia di Sofia Cantore, la stella di questa squadra, che si è appena trasferita negli Stati Uniti dove giocherà con il club di Washington Spirit. Adesso molte bambine vorranno imitarla perchè da quando sono diventate professioniste anche le calciatrici hanno migliorato il loro standard professionale. E il resto lo ha fatto il marketing come la bambola che somiglia a Sara Gama, le figurine Panini che hanno mandato in edicola l’album delle calciatrici del nostro campionato di serie A e l’obbligo dei club maschili di serie A ad aprire una sezione femminile. E poi l’orgoglio di essere italiani e specchiarsi nel coraggio di un gruppo che arriva a un passo dalla finale. Un patrimonio da non disperdere soprattutto in vista dei prossimi Mondiali del 2027.