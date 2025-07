La zampata del leone Hamilton Silverstone gli regala sempre gioie

Per la prima volta in questa stagione l’inglese fa il miglior tempo nelle prove libere precedendo Norris e Piastri, poi Leclerc. La Ferrari dopo il buon risultato in Austria dimostra di essere competitiva, in grado di insidiare la Mc Laren.

Che il circuito di Silverstone fosse qualcosa di speciale per Lewis Hamilton si sapeva già, forse al punto da poter sfatare finalmente il tabù di questa stagione con la Ferrari. Da quando guida la Rossa infatti l’inglese non è mai salito sul podio e farlo a casa sua avrebbe un valore speciale anche per il prosieguo della stagione. Il pilota inglese su quella pista ha ottenuto risultati eccezionali nella sua carriera, numeri che nessun altro pilota ha mai realizzato. Nell’ex aeroporto del Northampton-shire ha vinto nove volte e in 14 occasioni è andato sul podio, di cui dodici di fila. E pensare che in questa stagione finora disgraziata il miglior risultato per Hamilton per ora resta il quarto posto nel Gran Premio d’Austria di domenica scorsa. Ma l’aria di casa fa sempre bene e Hamilton che alla vigilia della gara si era augurato un grande risultato con l’aiuto del suo pubblico e magari pure della pioggia (visto che nessuno guida come lui sul bagnato) è partito subito col piede giusto. E anche le speranze della Ferrari sono tante dopo aver dimostrato a Spielberg che le Rosse in questo momento sono le più vicine alle Mc Laren. Quanto vicine? Lo scopriremo presto. Intanto nella prima sessione di prove Hamilton ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Lando Norris e Oscar Piastri sulle due Mc Laren. Quarto Charles Leclerc sulla Ferrari, per la prima volta dietro al suo compagno di squadra, lontano 203 millesimi da Hamilton.

Il ruggito del campione

Il sette volte campione del mondo è tornato finalmente protagonista. Hamilton ha vissuto in maniera frustrante la prima parte della stagione con la Ferrari, realizzando tempi sempre inferiori a quelli del compagno di squadra Charles Leclerc tanto che al monegasco è stato riconosciuto unanimemente il ruolo di prima guida. Anche le polemiche con il team che hanno spesso accompagnato le performances di Hamilton non hanno atto bene all’inglese. La prima rivincita è arrivata sul circuito di casa, il posto giusto per rinascere. Ma poi ci vorranno delle conferme per dimostrare di aver raggiunto finalmente un’intesa soddisfacente con gli uomini di Maranello.